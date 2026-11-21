സൈനിക യൂനിറ്റുകൾ ചൈനീസ് ഡ്രോൺ ഭാഗങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു; സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് പരാതി നൽകി ഡ്രോൺ ഫെഡറേഷൻtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിലെ ചില യൂനിറ്റുകൾ ചൈനീസ് നിർമിത ഡ്രോണുകളും അവയുടെ ഘടകങ്ങളും വാങ്ങുന്നതായി ആരോപണം. ദേശീയ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡ്രോൺ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഡി.എഫ്.ഐ) പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിക്കും ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫിനും പരാതി നൽകി. പൊതുവായ ടെൻഡറുകൾ വഴി ചൈനീസ് ഡ്രോൺ ഘടകങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് നിരോധിക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
2021 മുതൽ 2026 വരെ ഇന്ത്യൻ സൈനിക യൂനിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയ 580 ടെൻഡറുകൾ പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരാതി നൽകിയതെന്ന് സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. ചൈനീസ് ഡ്രോൺ ഘടകങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പ്രതിരോധ യൂനിറ്റുകൾക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകണമെന്നും ഇന്ത്യൻ നിർമിത ഘടകങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
550ലധികം കമ്പനികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഡ്രോൺ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നവംബർ 20നാണ് പരാതി സമർപ്പിച്ചത്. ദേശീയ സുരക്ഷയും ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനവും ലക്ഷ്യമിട്ട് 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിർമിച്ച ഡ്രോണുകളുടെ ഇറക്കുമതി ഇന്ത്യ നിരോധിച്ചിരുന്നു. പൂർണമായി നിർമിച്ച ഡ്രോണുകൾക്കൊപ്പം ഭാഗങ്ങളായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഡ്രോണുകൾക്കും നിരോധനം ബാധകമാണ്. പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, ഗവേഷണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ചില പ്രത്യേക ഇളവുകളുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ സൈനിക യൂനിറ്റുകൾ ചൈനീസ് ഡ്രോൺ ഘടകങ്ങളും ചൈനീസ് ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച ഡ്രോൺ കിറ്റുകളും വാങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ടെൻഡർ രേഖകൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചതായി ഡി.എഫ്.ഐ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞു. ജിഇഎം പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമായ ടെൻഡറുകളിൽ ഇമാക്സ്, റൺകാം, സ്പീഡിബീ, റേഡിയോമാസ്റ്റർ, ടി-മോട്ടോർ, ജി.ഇ.പി.ആർ.സി, എച്ച്.ജി.എൽ.ആർ.സി തുടങ്ങിയ ചൈനയുമായി ബന്ധമുള്ള ബ്രാൻഡുകളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ നിർദേശിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് പുറമെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ 45 ടെൻഡറുകളും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ 64 ടെൻഡറുകളും ഇത്തരത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയതായി പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മോട്ടോറുകൾ, ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളറുകൾ, ഇഎസ്സി സ്റ്റാക്കുകൾ, റിസീവറുകൾ, ക്യാമറകൾ, വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ടെൻഡറുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇവ ഡ്രോണിന്റെ പറക്കൽ, നിയന്ത്രണം, വിവര കൈമാറ്റം എന്നിവയെ നിർണയിക്കുന്ന നിർണായക ഘടകങ്ങളാണെന്നും സംഘടന പറയുന്നു.
ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ആഭ്യന്തരമായി ഡ്രോൺ ശേഷി വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ചൈനീസ് ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വിരുദ്ധമായ നടപടിയാണെന്ന് ഡ്രോൺ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് സ്മിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ചൈനീസ് ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ആഭ്യന്തരവൽക്കരണവും വിതരണശൃംഖലയുടെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചൈനീസ് ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രോണുകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഓഗസ്റ്റിൽ കരസേനാ മേധാവി ആശ്വാസ്ത് ലബോറട്ടറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു. ചൈനീസ് നിർമിത ഘടകങ്ങൾ, ഒളിപ്പിച്ച കോഡുകൾ, വിദൂര നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് ലാബ്.
ടെൻഡറുകളിൽ ചൈനീസ് ഡ്രോണുകളോ ഘടകങ്ങളോ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ സുരക്ഷാ ഭീഷണി ആരംഭിക്കുന്നുവെന്നാണ് സംഘടനയുടെ നിലപാട്. ഇത്തരം ഘടകങ്ങൾ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നീട് സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാകാതെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഡ്രോണുകളുടെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ, ആശയവിനിമയം, വിവര കൈമാറ്റം എന്നിവയിൽ സൈബർ സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
പൊതു സംഭരണ ടെൻഡറുകളിൽ ചൈനീസ് ഡ്രോണുകളും ഘടകങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം നിർദേശം പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും ഭാവിയിലെ ഡ്രോൺ ടെൻഡറുകളിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉത്ഭവ രാജ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതും ഓരോ ഘടകത്തിന്റെയും ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാകുന്നതുമായ സംവിധാനം നിർബന്ധമാക്കണമെന്നും ഡ്രോൺ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.