സാകിർ നായിക്കിന്റെ ഇസ്ലാമിക് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനുള്ള നിരോധനം അഞ്ചുവർഷത്തേക്കുകൂടി നീട്ടി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇസ്ലാമിക പ്രഭാഷകനായ സാക്കിർ നായിക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇസ്ലാമിക് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനുള്ള (ഐ.ആർ.എഫ്) നിരോധനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അഞ്ചുവർഷത്തേക്കുകൂടി നീട്ടി. യു.എ.പി.എ നിയമപ്രകാരമാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നടപടി. രാജ്യസുരക്ഷക്കും സാമുദായിക സൗഹാർദത്തിനും ഭീഷണിയാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംഘടന തുടർന്നും ഏർപ്പെടുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി. 2021ൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനത്തിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ ഒരു ദിവസം മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പുതിയ ഉത്തരവിറങ്ങിയത്.
വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുതയും വിദ്വേഷവും വളർത്താൻ ഐ.ആർ.എഫും സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റായ സാക്കിർ അബ്ദുൽ കരീം നായിക്കും അനുയായികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ആരോപിച്ചു. സാക്കിർ നായിക്കിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും ആക്ഷേപാർഹവും രാജ്യവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി രാകേഷ് രാതി ഒപ്പിട്ട വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അദ്ദേഹം തീവ്രസ്വഭാവമുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിജ്ഞാപനത്തിലുള്ളത്.
നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തകരെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനും രാജ്യത്തിന്റെ മതേതര ഘടന തകർക്കാനും ഐ.ആർ.എഫ് ശ്രമിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തീവ്രവാദത്തെ പിന്തുണച്ച് വിഘടനവാദം വളർത്താനും ദേശവിരുദ്ധ വികാരം പ്രചരിപ്പിക്കാനും സംഘടന ശ്രമിക്കുമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.
തുടർന്ന് 2016 നവംബറിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നായിക്കിനെയും ഐ.ആർ.എഫിനെയും അഞ്ചുവർഷത്തേക്ക് നിരോധിച്ചിരുന്നു. 2021ൽ ഇത് വീണ്ടും നീട്ടി. നിലവിൽ മലേഷ്യയിൽ സ്ഥിരതാമസാനുമതിയോടെ കഴിയുന്ന നായിക്കിനെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് ഇന്ത്യ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ കേസുകളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ളത്.