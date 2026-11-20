'20 വയസുള്ളപ്പോഴാണ് ബിൽക്കിസ് ബാനുവിനെ ആദ്യമായി കണ്ടത്, എനിക്കിപ്പോൾ 42 വയസായി ബാനു ഇപ്പോഴും നീതിക്കായുള്ള യുദ്ധത്തിലാണ്'; റാണ അയ്യൂബ്text_fields
മുംബൈ: 2002-ലെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിനിടെ അതിക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ബിൽക്കിസ് ബാനു നീതിക്കായി നടത്തുന്ന ദീർഘകാല പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി മാധ്യമപ്രവർത്തക റാണ അയ്യൂബ്. തനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ബിൽക്കിസ് ബാനുവിനെ ആദ്യമായി കാണുന്നതെന്നും അന്ന് അവർ നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്നും റാണ അയ്യൂബ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ന് തനിക്ക് 42 വയസ്സായിട്ടും ബിൽക്കിസിന്റെ നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആ ക്രൂരതയുടെയും കൂട്ടക്കുരുതിയുടെയും ആഘാതം വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിക്കാൻ അവർ നിർബന്ധിതയാകുകയാണെന്നും റാണ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി തുടരുന്ന പോരാട്ടം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം അതിജീവന കഥയല്ലെന്നും രാജ്യത്തെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയോടും മനുഷ്യത്വത്തോടും ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന വലിയൊരു അധ്യായമാണെന്നും കുറിപ്പിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. 2002-ലെ കലാപകാലത്ത് ബിൽക്കിസ് ബാനുവിനും കുടുംബത്തിനും നേരിടേണ്ടിവന്ന ക്രൂരതകളും തുടർന്നുള്ള നിയമയുദ്ധങ്ങളും രാജ്യത്ത് വലിയ ചർച്ചകൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിരുന്നു. അന്ന് ചെറുപ്പമായിരുന്ന ബിൽക്കിസ്, ഭീഷണികളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് വെച്ച ധൈര്യം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.
കാലം ഏറെ കടന്നുപോയിട്ടും, പഴയ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങും മുൻപേ പുതിയ നിയമനടപടികളും സംഭവവികാസങ്ങളും ബിൽക്കിസിനെ വീണ്ടും ആശങ്കയിലും വേദനയിലുമാക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് റാണ അയ്യൂബ് പങ്കുവെച്ച വാക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കുറ്റവാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിയമപരമായ ആനുകൂല്യങ്ങളും നടപടികളും അതിജീവിതയ്ക്ക് മാനസികാഘാതമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുമ്പോഴാണ് പോരാട്ടം വീണ്ടും കടുക്കുന്നത്. പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും തളരാതെ നിൽക്കുന്ന ബിൽക്കിസ് ബാനുവിന്റെ ജീവിതം, നീതി തേടുന്ന ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും പ്രതീകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
മാധ്യമപ്രവർത്തക എന്ന നിലയിൽ ഈ കേസിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് റാണ അയ്യൂബ്. ഇരുപതാം വയസ്സിൽ കണ്ട ആ യുവതിയുടെ പോരാട്ടവീര്യം നാൽപ്പതുകൾ പിന്നിടുമ്പോഴും അതേ തീവ്രതയോടെ തുടരുന്നത്, നീതി വൈകുന്നതിന്റെയും അതിജീവിത നേരിടുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങളുടെയും നേർക്കാഴ്ചയാണെന്ന് കുറിപ്പ് അടിവരയിടുന്നു. സ്വന്തം കുടുംബത്തെയും ജീവനും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ, വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും തന്റെ അവകാശങ്ങൾക്കും നീതിക്കും വേണ്ടി പോരാടേണ്ടി വരുന്നത് ഗൗരവകരമായ സാമൂഹിക വിഷയമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
അതിജീവിതയുടെ ആത്മധൈര്യത്തെയും ദീർഘമായ നിയമപോരാട്ടത്തെയും മുൻനിർത്തി റാണ അയ്യൂബ് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും വലിയ ശ്രദ്ധയാണ് നേടുന്നത്. നീതിക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ഇനിയും നീളുമ്പോൾ, ബിൽക്കിസ് ബാനു നേരിടുന്ന ആഘാതങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും വീണ്ടും പൊതുചർച്ചകളിൽ നിറയുകയാണ്. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിൽ ബിൽക്കിസ് ബാനുവിന് പൂർണ്ണമായ നീതിയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യതയാണ് ഈ വാക്കുകളിലൂടെ വീണ്ടും ഉയരുന്നത്.