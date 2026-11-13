പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ബംഗളൂരു സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രദേശത്തെ ഇറച്ചിക്കടകൾ അടച്ചിടാൻ ഉത്തരവ്

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ബംഗളൂരു സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രദേശത്തെ ഇറച്ചിക്കടകൾ അടച്ചിടാൻ ഉത്തരവ്text_fields
ബംഗളൂരു: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ബംഗളൂരു സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നഗരത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളിലെ ഇറച്ചി കടകൾ 34 മണിക്കൂറോളം അടച്ചിടാൻ അധികൃതർ ഔദ്യോഗികമായി നിർദ്ദേശം നൽകി. ബംഗളൂരു അർബൻ ജില്ലയിലാണ് സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എസ്-വ്യാസ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും നമ്മ മെട്രോ പിങ്ക് ലൈൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനുമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ബംഗളൂരുവിൽ എത്തിയത്.
നവംബർ 10-ന് ബംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് ഈ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ജിഗാനി ടൗൺ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ കല്ലുബാലു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നീ അതിർത്തികളിലുള്ള ഇറച്ചിക്കടകളാണ് ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത്. നവംബർ 12-ന് രാവിലെ 6 മണി മുതൽ നവംബർ 13-ന് വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെയാണ് കടകൾ പൂർണമായി അടച്ചിടാൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുള്ളത്.
ഭാരതീയ നാഗരിക സുരക്ഷാ സംഹിത 2023 ലെ സെക്ഷൻ 163(1) പ്രകാരമാണ് പൊലീസ് ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രദേശത്ത് ക്രമസമാധാനം കൃത്യമായി നിലനിർത്തുന്നതിനും ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശന വേളയിൽ ആരെങ്കിലും പൊതുസമാധാനത്തിന് ഭംഗം വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കുമെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മുൻകരുതൽ നടപടി.
ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും സമാധാനാന്തരീക്ഷവും മുൻനിർത്തിയാണ് ഇറച്ചിക്കടകൾ ഈ നിർദ്ദിഷ്ട സമയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കരുതെന്ന നിർദേശം നൽകിയതെന്നാണ് പൊലീസ് വാദം. പ്രദേശവാസികളും വ്യാപാരികളും സുരക്ഷാ ചുമതലയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നഗരത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വാർത്ത സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങളും പരിഹാസവുമാണ് ഉയരുന്നത്.