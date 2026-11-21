അന്യ മതസ്ഥനെ പ്രണയിച്ചു; മംഗളൂരു മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർഥിനിയെ കുടുംബം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിtext_fields
മംഗളൂരു: സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽനിന്ന് യുവതിയെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ബലമായി കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താനും യുവതിയെ കണ്ടെത്താനും സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ സുധീർ കുമാർ റെഡ്ഡി സി.എച്ച് നിർദേശം നൽകി. മറ്റൊരു മതത്തിൽപ്പെട്ട യുവാവുമായി പ്രണയത്തിലായതിനെ തുടർന്ന് യുവതിയെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ഒരു സംഘം ആളുകൾ യുവതിയെ ബലമായി എസ്.യു.വി കാറിൽ കയറ്റുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ എക്സിൽ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. നഗരത്തിലെ ഒരു സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർഥിനിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പോസ്റ്റിലെ ആരോപണം.
സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിനോട് പ്രതികരിച്ച പൊലീസ് കമ്മീഷണർ, വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ യുവതിയെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി കൊണ്ടുപോയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഒരാളെ ഇത്തരത്തിൽ ബലമായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുവതി പ്രായപൂർത്തിയായ വ്യക്തിയാണെന്നും എവിടെ താമസിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അവർക്ക് നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ടെന്നും കമ്മീഷണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സംഭവം നടന്ന ഉടൻ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വാഹനം ഏറെ ദൂരം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തടയാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതേത്തുടർന്ന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താനും യുവതിയെ കണ്ടെത്താനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി.