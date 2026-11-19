വിദേശത്തേക്ക് പോകണം, പക്ഷേ വിസയില്ല! വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ബലമായി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച കായിക താരം സിഐഎസ്എഫ് പിടിയിൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വിസയില്ലാതെ ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ സി.ഐ.എസ്.എഫ് പിടികൂടി. വിസയോ യാത്രാരേഖകളോ ഇല്ലാതെ ഡൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനൽ 3-ലേക്ക് ബലമായി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഹരിയാന സ്വദേശിയും കായികതാരവുമായ 35കാരനാണ് പിടിയിലായത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമാക്കി.
ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്ക് മൂന്നുമണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ബാഗുമായി എത്തിയ യുവാവ് ടെർമിനൽ 3-ന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിലൂടെ ബലമായി അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സി.ഐ.എസ്.എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇയാളുടെ പിന്നാലെ ഓടി. പിന്നാലെ മറ്റൊരു സായുധ ഉദ്യോഗസ്ഥനും സ്ഥലത്തെത്തി. തുടർന്ന് പ്രവേശന കവാടത്തിന് അധികം ദൂരെയല്ലാതെ യുവാവിനെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.
സി.ഐ.എസ്.എഫ് പുറത്തുവിട്ട 35 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോയിൽ യുവാവ് സുരക്ഷാ പരിശോധന മറികടന്ന് ടെർമിനലിലേക്ക് ഓടിക്കയറുന്നതും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിന്നാലെയെത്തി പിടികൂടുന്നതും വ്യക്തമാണ്.
ക്വിക്ക് റിയാക്ഷൻ ടീം (ക്യൂ.ആർ.ടി) ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണ് അനധികൃത പ്രവേശനം തടയാൻ സഹായിച്ചതെന്ന് സി.ഐ.എസ്.എഫ് അറിയിച്ചു.
അസാധാരണ ജാഗ്രതയും വേഗത്തിലുള്ള നടപടിയും മൂലം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ യുവാവിനെ പിടികൂടാനായെന്നും ഇതുവഴി വിമാനത്താവളത്തിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഒഴിവാക്കാനായെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
പിടിയിലായ യുവാവ് ഹരിയാനയിലെ സോനിപത്ത് സ്വദേശിയായ കുനാൽ ആണെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ കായിക പരിശീലനം നടത്തിവരികയായിരുന്നു.
വിദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വിസയോ ആവശ്യമായ യാത്രാരേഖകളോ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായത്.
തുടർന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഡൽഹി പൊലീസിന് കൈമാറി. യുവാവിന്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് ചില തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
നിരവധി ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാർ ദിവസേന എത്തുകയും പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയാണ് ഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം. ഭീകരവിരുദ്ധ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇവിടെ സായുധ സി.ഐ.എസ്.എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.