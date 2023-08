ലഖ്നോ: മകളെ തോളിലേറ്റി പോകുകയായിരുന്ന യുവാവിനെ പോയിന്‍റ് ബ്ലാങ്കിൽ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമം. ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ യുവാവ് അപകടനില തരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. യുവാവിന്‍റെ തോളിലുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നരവയസ്സുള്ള മകൾക്ക് നിസാര പരിക്കേറ്റു. വെടിവെച്ച താരീഖ് എന്നയാളടക്കം രണ്ടു പേർ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്.



ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഷഹാജഹാൻപൂരിലെ ബാബുസായ് ഏരിയയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവമുണ്ടായത്. ഇതിന്‍റെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. 28കാരനായ ഷുഹൈബ് എന്ന യുവാവാണ് ആക്രമണത്തിനിരയായത്.

ShahaJahanPur: Heart-wrenching incident



Shoaib (28) was carrying his daughter on his shoulder, the assaiIant came and shøt him in the head from point-blank range.



Shoaib has been referred to Delhi for better treatment... Prayers needed. pic.twitter.com/WfYdMRoWya