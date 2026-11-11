മമതയെ തള്ളി സഹോദരൻ; സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ ഭരണത്തെ പ്രശംസിച്ച് ബാബുൻ ബാനർജി

മമതയെ തള്ളി സഹോദരൻ; സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ ഭരണത്തെ പ്രശംസിച്ച് ബാബുൻ ബാനർജിtext_fields
കൊൽക്കത്ത: മമത ബാനർജിയുടെ സഹോദരൻ ബാബുൻ ബാനർജി മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരിയെ പ്രശംസിച്ച് രംഗത്ത്. ബി.ജെ.പി നേതാവിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച അദ്ദേഹം, സുവേന്ദു അധികാരി മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരണമെന്നാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്നും പറഞ്ഞു.
പൂജാ ക്ലബ്ബ് സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ സുവേന്ദു അധികാരിക്ക് ഊഷ്മള സ്വീകരണം നൽകിയ ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജഗദ്ധാത്രി പൂജ, കാളി പൂജ, രക്തദാന ക്യാമ്പ് എന്നിവയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്തത് വളരെ സന്തോഷകരമാണെന്ന് ബാബുൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി ബംഗാളിൽ സുവേന്ദു അധികാരി നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെ ആകർഷിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വർഷങ്ങളായുള്ള പരിചയമാണ് സുവേന്ദു അധികാരിയുമായുള്ളതെന്നും താൻ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം എക്കാലവും ഉണ്ടാകുമെന്നും ബാബുൻ ബാനർജി പറഞ്ഞു. ബംഗാളിൽ ബി.ജെ.പി അധികാരത്തിൽ വന്ന് മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന് പകരമായി സുവേന്ദു അധികാരി മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റതിന് ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാബുൻ പ്രശംസിച്ചു.
നന്ദിഗ്രാം അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ബാബുൻ, സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ രാഷ്ട്രീയ യാത്രയ്ക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. മമത സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ വികസനങ്ങൾ അവഗണിച്ച് ബി.ജെ.പി സർക്കാരിനെ പുകഴ്ത്തുന്ന സഹോദരന്റെ നിലപാട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനും വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്.