കോൺഗ്രസിന് 81 പുതിയ ദേശീയ സെക്രട്ടറിമാർ; എസ്. ശരത്തിന് കർണാടക, സൈമണ് അലക്സ് തെലങ്കാനയിൽtext_fields
ന്യൂഡല്ഹി: സംഘടനാ തലത്തില് വൻ അഴിച്ചുപണിയുമായി കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും ചുമതലകള് നല്കി 81 പുതിയ ദേശീയ സെക്രട്ടറിമാരെ നിയമിച്ചു.
കേരളത്തില് നിന്ന് അഡ്വ. എസ്. ശരത്ത്, അഡ്വ. സൈമണ് അലക്സ് എന്നിവരും പുതിയ സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഉൾപ്പെടും. എസ്. ശരത്തിന് കര്ണാടകയുടെയും സൈമണ് അലക്സിന് തെലങ്കാനയുടെയും ചുമതല നല്കി.
കൂടാതെ, മലയാളിയായ അനില് എ. തോമസിനെ മേഘാലയ, മിസോറം, അരുണാചല് പ്രദേശ് എന്നീ വടക്കു കിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള സെക്രട്ടറിയായും നിയമിച്ചു. സംഘടനാകാര്യ ചുമതലയുള്ള എ.ഐ.സി.സി ജനറല് സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാലാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത്.
കേരളത്തിന്റെയും ലക്ഷദ്വീപിന്റെയും സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എ.ഐ.സി.സി സെക്രട്ടറിമാരായി മയൂര എസ്. ജയകുമാര്, ഗണേഷ് കുമാര് യാദവ് എന്നിവരെ നിയോഗിച്ചു.
അതേസമയം, നിലവില് സെക്രട്ടറിമാരായിരുന്ന മുൻ എം.പി ടി.എന്. പ്രതാപന്, മന്ത്രിമാരായ റോജി എം. ജോണ്, പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് എന്നിവരെ പദവികളില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ഇവർ ഉൾപ്പെടെ നിലവിലെ 25 സെക്രട്ടറിമാരെയും ജോയന്റ് സെക്രട്ടറിമാരെയും ചുമതലകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് കൂടുതൽ സെക്രട്ടറിമാർ. ഇവിടെ അഭിഷേക് ദത്ത്, വരുൺ ചൗധരി, കുനാൽ ചൗധരി, ജഗദീഷ് ചന്ദർ ജാംഗിഡ്, അബ്ദുൽ ഹന്നാൻ, സഞ്ജീവ് ആര്യ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ആറംഗ സംഘത്തെ നിലനിർത്തി.
പഞ്ചാബിൽ ഹിന കവാരെ, രവീന്ദ്ര ദാൽവി, സൂരജ് സിങ് താക്കൂർ, രാജ് കുമാർ മൗര്യ എന്നിവർക്കാണ് ചുമതല. ഗുജറാത്തിൽ രാംകിഷൻ ഓജ, സുഭാഷിണി യാദവ്, ഹേം സിങ് ഷെഖാവത്ത്, നരേഷ് താക്കൂർ എന്നിവരെയും നിയമിച്ചു.
ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ ചുമതല മനോജ് യാദവ്, സുരേന്ദർ ശർമ, ഭീം കുമാർ എന്നിവർക്കാണ്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെയും ചണ്ഡിഗഢിന്റെയും ചുമതല കമൽ കാന്ത് ശർമ, രാഹുൽ രാജ്ഭർ എന്നിവർക്കു നൽകി.
ഗോവ, ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി, ദാമൻ ദിയു ചുമതല അഞ്ജലി നിംബാൽക്കറിനാണ്. ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ധീരജ് ഗുർജറും സുശീൽ കുമാർ പാസിയും പ്രവർത്തിക്കും. ബിഹാറിൽ പ്രദീപ് നർവാൾ, പ്രകാശ് സോനവാനെ, മഹ്ബൂബ് പാഷ എന്നിവർക്കാണ് ചുമതല.
കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്റെ ഓഫിസിന്റെ ചുമതല പ്രണവ് ഝാ, ഗൗരവ് പാണ്ഡി എന്നിവർക്കു നൽകി. വിനീത് പുനിയ, രുചിര ചതുർവേദി എന്നിവർ ആശയവിനിമയം, പ്രചാരണം, മാധ്യമപ്രവർത്തനം, സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചുമതല വഹിക്കും.
സെക്രട്ടറിമാരുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് പുതിയ നിയമനങ്ങളെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിയമന നടപടികളിൽ ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പങ്കാളിയായി. എ.ഐ.സി.സി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടവരുമായി രാഹുൽ നേരിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്ര, കെ.സി. വേണുഗോപാൽ എന്നിവർ 64 എ.ഐ.സി.സി സെക്രട്ടറിമാരുമായി ഗ്രൂപ്പുകളായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഓരോ കൂടിക്കാഴ്ചയും ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ് നീണ്ടു.
സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനം, നേരിട്ട വെല്ലുവിളികൾ, അവിടെ ചെലവഴിച്ച സമയം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ സെക്രട്ടറിമാരോട് വിശദമായി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു.
അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ അഞ്ച് പ്രമുഖ പ്രവർത്തകരെ കണ്ടെത്താനും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച മൂന്ന് എ.ഐ.സി.സി സെക്രട്ടറിമാരുടെ പേരുകൾ നിർദേശിക്കാനും രാഹുലും പ്രിയങ്കയും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
2027ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഉത്തർപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഗോവ, മണിപ്പൂർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപവത്കരിച്ച് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ സംഘടനാ പുനഃസംഘടന. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ ഈ നീക്കം.