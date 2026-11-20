‘ഈ രാജ്യദ്രോഹിക്ക് സീറ്റ് നൽകിയതിൽ ലജ്ജിക്കുന്നു’; യൂസുഫ് പത്താനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മഹുവ മൊയ്ത്രtext_fields
കൊൽകത്ത: മുൻ ക്രിക്കറ്ററും മുൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം.പിയുമായ യൂസുഫ് പത്താനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മഹുവ മൊയ്ത്ര എം.പി. ഗുജറാത്തിലെ വഡോദരയിൽ 20 കോടിയിലധികം രൂപ വിപണിമൂല്യമുള്ള പൊതുഭൂമി വെറും 5.52 കോടി രൂപക്ക് യൂസുഫ് പത്താന് കൈമാറാനുള്ള തീരുമാനം വിവാദമായതിനു പിന്നാലെയാണ് മഹുവയുടെ പ്രതികരണം. എന്റെ പാർട്ടി ഈ രാജ്യദ്രോഹിക്ക് സ്ഥാനാർഥിത്വം നൽകിയതിൽ എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു എന്നാണ് മഹുവ മൊയ്ത്ര എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ കുറിച്ചത്.
ബംഗാളിലെ ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കി രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൊയ്ത യൂസുഫ് പത്താന് ലഭിച്ച പ്രതിഫലമാണ് ഈ ഭൂമിയെന്നും, ബംഗാളിൽ ബി.ജെ.പി അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു പിന്നാലെ തൃണമൂൽ വിട്ട് ബി.ജെ.പി അനുകൂല രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയെന്നും വിമർശിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചാണ് മഹുവ രൂക്ഷ പ്രതികരണം നടത്തിയത്.
വഡോദര മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 978 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഭൂമിയാണ് യൂസുഫ് പത്താന് 5.52 കോടിക്ക് കൈമാറുന്നത്. വഡോദരയിലെ താണ്ഡൽജ പ്രദേശത്ത് പത്താന്റെ കുടുംബവീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭൂമിയാണിത്. മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം 20.53 കോടി രൂപയാണ് ഭൂമിയുടെ വിപണിമൂല്യം.
നവംബർ 18ന് നടന്ന വഡോദര മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ജനറൽ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ബി.ജെ.പി അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണയോടെയാണ് ഭൂമി കൈമാറാനുള്ള നിർദേശം അംഗീകരിച്ചത്. അതേസമയം ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ യോഗസ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചിലരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. 2012 മാർച്ച് മൂന്നിനാണ് തന്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള 978 ചതുരശ്ര മീറ്റർ മുനിസിപ്പൽ ഭൂമി 99 വർഷത്തെ പാട്ടത്തിന് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പത്താൻ വഡോദര മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ 2014ൽ ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ ഈ ആവശ്യം നിരസിച്ചു.
2024ൽ ബഹറാംപുർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി വിജയിച്ചതിനു പിന്നാലെ, ഭൂമിയിൽ അനധികൃത കൈയേറ്റം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ പത്താന് നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് ഭൂമി ലഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ 2026 ആഗസ്റ്റിൽ ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയിലെ അപ്പീൽ പിൻവലിച്ചു.
പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് അധികാരം നഷ്ടമായതിന് പിന്നാലെ 2026 ജൂൺ 14ന് യൂസുഫ് പത്താൻ ഉൾപ്പെടെ 20 തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭാ എം.പിമാർ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ് നാഷണലിസ്റ്റ് സിറ്റിസൺസ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പാർട്ടിയിൽ ലയിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഈ പാർട്ടി ബി.ജെ.പി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ.ഡി.എക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.