ഭിന്നശേഷി ക്ലിനിക്കിൽ ഇരുപതുകാരിക്ക് ക്രൂരമർദ്ദനം; ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ നാല് സ്ത്രീകൾ കസ്റ്റഡിയിൽ

ഭിന്നശേഷി ക്ലിനിക്കിൽ ഇരുപതുകാരിക്ക് ക്രൂരമർദ്ദനം; ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ നാല് സ്ത്രീകൾ കസ്റ്റഡിയിൽtext_fields
മുംബൈ: പ്രത്യേക പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്കായുള്ള ക്ലിനിക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 20 വയസ്സുകാരിയായ യുവതിയെ വനിത ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാല് പേർ ചേർന്ന് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി. സർവോദയ് മാളിലെ മൂന്നാം നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ലിനിക്കിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് സംഭവം. സംഭവത്തിൽ ആയിഷ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയിൽ ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ നാല് സ്ത്രീകളെ മഹാത്മാ ഫൂലെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സരിക, മനീഷ, മീന, മണിക എന്നീ നാല് സ്ത്രീകളെയാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളെ സംസാരിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന തെറാപ്പി സഹായിയായാണ് ആയിഷ ക്ലിനിക്കിൽ ജോലി ചെയ്തുവരുന്നത്.
ജോലിസ്ഥലത്തെ ക്രൂരത: മർദ്ദിച്ചത് ഡോക്ടറും ജീവനക്കാരും
തന്റെ പതിവ് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കെയാണ് സഹപ്രവർത്തകയും ഡോക്ടറും ചേർന്ന് യുവതിയെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ക്ലിനിക്കിലെ ജോലി സംബന്ധമായ ഒരു തർക്കത്തെ തുടർന്ന് അവിടെയുള്ള ഒരു ജീവനക്കാരി പ്രകോപിതയാവുകയും ആയിഷയുടെ മുഖത്തടിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ക്ലിനിക്കിലെ പ്രധാന വനിതാ ഡോക്ടറും മർദ്ദനത്തിൽ പങ്കാളിയായി. ആയിഷ ജോലിയിൽ ആവർത്തിച്ച് തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ മർദ്ദനം. തുടർന്ന് ക്ലിനിക്കിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് രണ്ട് സ്ത്രീകളും കൂടി ചേർന്ന് ആയിഷയെ ക്രൂരമായി തല്ലിച്ചതച്ചു. ആക്രമണത്തിനിടെ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുമായോ കുടുംബവുമായോ ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആയിഷയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇവർ ബലമായി പിടിച്ചുവാങ്ങിയതായും പരാതിയിലുണ്ട്.
അമ്മയോട് വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു; പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതം
മർദ്ദനമേറ്റ് ഭയന്നുവിറച്ച ആയിഷ അവിടെനിന്ന് എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ട് വീട്ടിലെത്തുകയും അമ്മയോട് താൻ നേരിട്ട ക്രൂരത വെളിപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം മഹാത്മാ ഫൂലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നൽകി.
പരാതി ലഭിച്ചയുടൻ സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് നാല് സ്ത്രീകളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. ആയിഷയുടെ വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുക്കാനുള്ള നടപടികളിലാണ് പൊലീസ്. ക്ലിനിക്കിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ശേഖരിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.