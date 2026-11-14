മധുര തനിഷ്ക് ജ്വല്ലറി കവർച്ച: ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
ചെന്നൈ: മധുരയിലെ തനിഷ്ക് ജ്വല്ലറി ഷോറൂമിൽ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണ, വജ്രാഭരണങ്ങൾ കവർന്ന കേസിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
മുഖ്യപ്രതി നിഷാന്തിന്റെ പിതാവ് സുരേഷ്, നിഷാന്തിന്റെ സുഹൃത്തും ഇൻഫ്ലുവൻസറുമായ മീനാക്ഷി എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. അഞ്ച് കിലോ സ്വർണവും കണ്ടെടുത്തു. ഇവരുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. നിഷാന്തിനായി പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. വൈകിട്ടോടെയാണ് രണ്ടുപേരുടെയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മുഖ്യപ്രതി നിഷാന്തും പിതാവും ചേർന്ന് മോഷണസമയത്ത് ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നത് ഒരാൾ കണ്ടിരുന്നു.
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രദേശത്ത് പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തി. പൊലീസ് നൽകിയ ഫോട്ടോയിൽനിന്ന് നിഷാന്തിനെ യുവാവ് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നിഷാന്താണ് മോഷണത്തിന്റെ സൂത്രധാരൻ എന്നാണ് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ജ്വല്ലറിയിൽ എത്തിയ പ്രതിയുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.
നവംബർ 12ന് പുലർച്ചെ മൂന്നോടെ ഷോറൂമിന്റെ പിൻഭാഗത്തെ ചുമർ തുരന്ന് അകത്തുകടന്നാണ് കവർച്ച നടത്തിയത്. പ്രദർശന കൗണ്ടറുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ആഭരണങ്ങളാണ് മോഷ്ടിച്ചത്. മുഖംമൂടി ധരിച്ച ഒരാൾ പിൻവാതിലിലൂടെ അകത്തുകടന്ന് ആഭരണങ്ങളുമായി രക്ഷപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സി.സി.ടി.വിയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.