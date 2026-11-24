'നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു?' എം.എൽ.എക്കെതിരായ കലക്ടറുടെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതിയിൽ വിജയ് സർക്കാറിനെ വിമർശിച്ച് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിtext_fields
തമിഴ്നാട്: കള്ളക്കുറിച്ചിയിലെ വനിതാ ജില്ലാ കലക്ടർ ടി.വി.കെ എം.എൽ.എയ്ക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ലൈംഗികാതിക്രമ ആരോപണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയിൽ ജോസഫ് വിജയ് സർക്കാറിനെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പരാതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടും എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഭരണകൂടം ആരെയെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കുകയാണോ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.
ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് എം.എൽ.എ അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതും മോശമായി പെരുമാറിയതുമായ ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹരജി പരിഗണിക്കവെ, സർക്കാറിന്റെ നിഷ്ക്രിയത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത ജസ്റ്റിസ് ലക്ഷ്മിനാരായണൻ വിഷയം അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ജൂലൈ 31ന് ആരോപണങ്ങൾ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഫലപ്രദമായ നടപടിയെടുക്കാൻ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.
ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായാലും തൂപ്പുകാരിയായാലും എല്ലാ സ്ത്രീകളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞ കോടതി പരാതിക്കാരിയോട് സർക്കാർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും അവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ മതിയായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും ചോദിച്ചു. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയാകേണ്ടതില്ലെന്ന് പരാമർശിച്ച ജഡ്ജി, പീഡന പരാതികളോട് ഭരണകൂടം സംവേദനക്ഷമതയോടെയും വേഗത്തിലും പ്രതികരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എടുത്തുപറഞ്ഞു. ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ സംസ്ഥാനം സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച കോടതി, തുടർന്ന് ഒരു സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
അതിജീവിതയുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് നേരത്തെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടും അവ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചതിൽ ഹൈക്കോടതി കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ വിവരങ്ങളുടെ പ്രചാരം തടയാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് മേൽ നിയന്ത്രണമില്ലെന്നും തമിഴ്നാട് സർക്കാർ മറുപടി നൽകി. എന്നാൽ ഈ വിശദീകരണം കോടതിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയില്ല.
എസ്.പിക്ക് മുകളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കലക്ടർ
നടപടികൾക്കിടെ, ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേര് കലക്ടർ തന്റെ പരാതിയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത്, ജില്ലാ എസ്.പിക്ക് മുകളിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ജഡ്ജി സൂചിപ്പിച്ചു. ടി.വി.കെ എം.എൽ.എ അരുൾ വിഘ്നേഷ് കലക്ടർക്ക് ലൈംഗിക ചുവയുള്ള വാട്ട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതായും മോശമായി പെരുമാറിയതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് തുടക്കമായത്.
ഏകദേശം മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് സംഭവങ്ങൾ നടന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മദ്യലഹരിയിൽ എം.എൽ.എ കലക്ടറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലെത്തി അനാവശ്യമായി പെരുമാറിയെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. ആരോപണങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ശക്തമായ പ്രതികരണത്തിന് ഇടയാക്കുകയും വിജയ് സർക്കാറിന്റെ നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് എം.എൽ.എയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഡി.എം.കെ എം.പി കനിമൊഴി ആരോപണങ്ങളിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചതോടെ വിഷയം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടി. അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡി.എം.കെയും എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയും നവംബർ 12ന് മുതിർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേകം പരാതികളും നൽകിയിരുന്നു.അതേസമയം, അരുൾ വിഘ്നേഷ് ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു.