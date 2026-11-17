കരിങ്കല്ലും മെറ്റലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം; തമിഴ്നാടിന്റെ നിരോധനം റദ്ദാക്കി മദ്രാസ് ഹൈകോടതിtext_fields
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കരിങ്കല്ല്, മെറ്റൽ ജെല്ലി, എം-സാൻഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർമാണ സാമഗ്രികളും ധാതുക്കളും അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ താൽക്കാലിക നിരോധനം മദ്രാസ് ഹൈകോടതി റദ്ദാക്കി.ഗല്ഗോ
നിയമാനുസൃതമായ ലൈസൻസുകളോടെ ഖനനം ചെയ്തെടുത്ത ധാതുക്കളുടെ അന്തർസംസ്ഥാന നീക്കം തടയാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, സർക്കാരിന്റെ നടപടി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും വിധിച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ധർമ്മാധികാരി, ജസ്റ്റിസ് ജി. അരുൾ മുരുകൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് നിർണ്ണായകമായ ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്ന കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിർമാണ മേഖലക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് ഈ വിധി.
2026 ജൂലൈ 9ന് 'തമിഴ്നാട് അനധികൃത ഖനന, കടത്ത്, സംഭരണ നിരോധന ചട്ടങ്ങളിൽ (2011)' സംസ്ഥാന സർക്കാർ വരുത്തിയ ഭേദഗതികളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച ഹരജികളിലാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ. പുതിയതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ 'റൂൾ 3A' പ്രകാരം, പാറക്കല്ലുകൾ, ബോൾഡറുകൾ, എം-സാൻഡ്, മെറ്റൽ ജെല്ലി തുടങ്ങിയ നിർമാണ സാമഗ്രികൾ തമിഴ്നാടിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ജിയോളജി ആൻഡ് മൈനിങ് ഡയറക്ടർക്ക് സർക്കാർ അധികാരം നൽകിയിരുന്നു.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പുതുച്ചേരി, കാരയ്ക്കൽ എന്നീ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഈ സാമഗ്രികൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സർക്കാർ മൂന്ന് മാസത്തെ താൽക്കാലിക നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ ഈ നിരോധനത്തിന്റെ കാലാവധി വീണ്ടും നീട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെ നിർമാണ മേഖലയിലുള്ളവരും ക്വാറി-ക്രഷർ ഉടമകളുമാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. നിയമാനുസൃതമായ ലൈസൻസുകളും റോയൽറ്റിയും അടച്ച് ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്ന ധാതുക്കളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവ ഖനനം ചെയ്തവർക്കാണെന്നും, അവ എവിടെ വിൽക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉടമകൾക്കുണ്ടെന്നും ഹരജിക്കാർ വാദിച്ചു. കൂടാതെ, അന്തർസംസ്ഥാന വ്യാപാരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരം നിയമഭേദഗതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അതേസമയം, അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള അനധികൃത ധാതുക്കടത്ത് തടയുന്നതിനും തമിഴ്നാട്ടിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾക്കും നഗരവികസനത്തിനും ആവശ്യമായ നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം. നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ തങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ടെന്നും സർക്കാർ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.
ഇരുഭാഗത്തിന്റെയും വാദങ്ങൾ വിശദമായി കേട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സർക്കാരിന്റെ വാദങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു. പ്രധാന നിയമത്തിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഖനന ലൈസൻസുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ആ അനുമതിക്ക് വിരുദ്ധമായി പിന്നീട് ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
സാധുവായ ലൈസൻസുള്ളവരിൽ നിന്ന് ധാതുക്കളുടെ നീക്കം തടയാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, അന്തർസംസ്ഥാന നീക്കം നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികാരം നൽകുന്ന 'റൂൾ 3A' ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് റദ്ദാക്കി. എന്നാൽ, മതിയായ രേഖകളില്ലാതെ നടക്കുന്ന അനധികൃത ധാതുക്കടത്ത് കർശനമായി നിരീക്ഷിച്ച് തടയാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.