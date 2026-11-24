സോണിയാ ഗാന്ധിക്ക് വക്കീൽ നോട്ടീസ്: ആത്മകഥയിൽ സവർക്കറെ വളച്ചൊടിച്ച് ചിത്രീകരിച്ചെന്ന് ആരോപണംtext_fields
പുണെ: സവർക്കറെക്കുറിച്ച് തന്റെ ആത്മകഥയായ 'Belonging: A Journey of Love' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയാ ഗാന്ധിക്ക് സവർക്കറുടെ സഹോദരിയുടെ മകന്റെ വക്കീൽ നോട്ടിസ് അയച്ചു. പുസ്തകത്തിലെ 201, 443 പേജുകളിലെ പ്രസ്താവനകൾ വസ്തുതാപരമായി തെറ്റാണെന്നും ചരിത്രപരമായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും വളച്ചൊടിച്ചതുമാണെന്നും വി.ഡി. സവർക്കറുടെ പ്രശസ്തിക്കും പാരമ്പര്യത്തിനും ദോഷകരമാണെന്നും ആരോപിക്കുന്നു.
നിരുപാധിക മാപ്പ്, വ്യക്തത, തിരുത്തൽ എന്നിവയാണ് നോട്ടീസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വക്കീൽ നോട്ടീസ് ലഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം ഈ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. ഹാർപ്പർ കോളിൻസ് പബ്ലിഷേഴ്സ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നവംബർ 10ന് പുറത്തിറങ്ങിയതുമായ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകം സത്യകി സവർക്കർ അടുത്തിടെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചതെന്നും വി.ഡി. സവർക്കറെ സംബന്ധിച്ച പരാമർശങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും അസ്വസ്ഥനാക്കിയെന്നും നോട്ടീസിൽ പറയുന്നു.
"ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുടെ കൈയിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികൾ ആക്രമണങ്ങളും ജയിൽവാസവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, വി.ഡി സവർക്കറെപ്പോലുള്ള ആർ.എസ്.എസിന്റെ മുതിർന്ന സൈദ്ധാന്തികർ തങ്ങളുടെ കൊളോണിയൽ യജമാനന്മാർക്ക് ദയാഹർജികൾ എഴുതുകയായിരുന്നു; അവരുടെ അംഗങ്ങൾ വിവരദാതാക്കളായി ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികളുമായി ഒത്തുകളിക്കുകയും ചെയ്തു." പുസ്തകത്തിലെ 201ാം പേജിൽ പറയുന്നതായി നോട്ടീസിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതാണ്.
"ഗാന്ധിജിയുടെ സമകാലികനും ഹിന്ദുത്വ എന്ന ആശയത്തിന്റെ സ്ഥാപകനുമായ സവർക്കർ മുന്നോട്ടുവെച്ച വിരുദ്ധ കാഴ്ചപ്പാട്, ഹിന്ദുക്കൾ പരമാധികാരികളായ ഒരു രാഷ്ട്രമായി ഇന്ത്യയെ കാണുന്നു - ആർ.എസ്.എസും ബി.ജെ.പിയും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള അവരുടെ നിരവധി അനുബന്ധ സംഘടനകളും ചേർന്ന് പൊതുവായി 'സംഘപരിവാർ' അല്ലെങ്കിൽ 'ആർഎസ്എസ്സിന്റെ കുടുംബം' എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവർ പിന്തുടരുന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണിത്." 443ാം പേജിലെ പ്രസ്താവനയായി നോട്ടീസിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ്