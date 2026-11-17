‘16 വർഷത്തിനിടെ എനിക്കെതിരെ ഒരു കുറ്റപത്രവും ഇല്ല’: ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാടുകടത്തുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി ലളിത് മോദിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാടുകടത്തുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി മുൻ ഐ.പി.എൽ ചെയർമാൻ ലളിത് മോദി. 16 വർഷത്തിലേറെയായി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കോടതിയിലും തനിക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ക്രിമിനൽ നടപടികൾ നേരിടുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. നിയമനടപടികളിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഇന്ത്യ വിട്ടതെന്ന ആരോപണവും അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു.
2010ൽ ഇന്ത്യ വിടുമ്പോൾ തനിക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നില്ലെന്ന് എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച പ്രസ്താവനയിൽ ലളിത് മോദി പറഞ്ഞു. അധോലോക സംഘങ്ങളിൽനിന്ന് ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് രാജ്യം വിട്ടത്. ആയുധധാരികളായ പൊലീസിന്റെ സുരക്ഷ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ പിൻവലിച്ച് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുശേഷമായിരുന്നു ഈ നീക്കമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കേന്ദ്ര ഏജൻസികളിൽനിന്ന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തനിക്ക് സുരക്ഷ നൽകിയിരുന്നതെന്ന് മുംബൈ പൊലീസ് അഡീഷണൽ കമ്മിഷണർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് അയച്ച കത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നതായും മോദി അവകാശപ്പെട്ടു.
പിന്നീട് ഇ.ഡിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കിയെങ്കിലും ഡൽഹി ഹൈകോടതി 2014ൽ നടപടി റദ്ദാക്കി പാസ്പോർട്ട് പുനഃസ്ഥാപിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ വിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായതും അപകീർത്തികരവുമായ വാർത്തകൾ നൽകിയ മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ലളിത് മോദി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വം നേടിയതോടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി തന്നെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2010 ഒക്ടോബറിൽ അന്നത്തെ ബി.സി.സി.ഐ സെക്രട്ടറി എൻ. ശ്രീനിവാസന്റെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ചെന്നൈയിൽ തനിക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ഐ.പി.എല്ലിൽനിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കാനുള്ള വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പരാതിയെന്നാണ് മോദിയുടെ ആരോപണം. ബി.സി.സി.ഐ ഭാരവാഹി, ഐ.പി.എൽ ഭരണസമിതി അംഗം, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ഉടമ എന്നീ നിലകളിൽ ഒരേസമയം പ്രവർത്തിച്ച ശ്രീനിവാസന്റെ താൽപര്യസംഘർഷം((Conflict of Interest) താൻ ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
2015 ജനുവരിയിൽ ശ്രീനിവാസന് താൽപര്യസംഘർഷമുണ്ടെന്നും ബി.സി.സി.ഐ പദവി വഹിക്കാൻ അയോഗ്യനാണെന്നും സുപ്രീംകോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നതായും മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തനിക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടികളോ കുറ്റപത്രങ്ങളോ നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ നാടുകടത്തൽ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. ഇന്റർപോളിന്റെ രേഖകളിൽ തനിക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ ഡിഫ്യൂഷനുകളോ മുന്നറിയിപ്പ് അറിയിപ്പുകളോ ഇല്ലെന്ന് രേഖാമൂലം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മോദി അവകാശപ്പെട്ടു.
2010 മുതൽ ബ്രിട്ടനാണ് തന്റെ വീടെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് അധികൃതർ വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് തന്നെ അവിടെ താമസിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൗരത്വത്തിനായുള്ള നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് 2026 ജൂലൈയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അംഗീകാരം നൽകിയെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വം ലഭിച്ചതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും പ്രത്യേക നിയമപരിരക്ഷ തേടിയിട്ടില്ലെന്നും ലളിത് മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.