ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കുമാരകൃപ ഗെസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇനി 'ഗംഗ'; കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു

ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കുമാരകൃപ ഗെസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇനി 'ഗംഗ'; കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചുtext_fields
ബെംഗളൂരു: ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കുമാരകൃപ ഗെസ്റ്റ് ഹൗസ് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവായി. നവീകരിച്ച ഈ ചരിത്ര സ്മാരകത്തിന് 'ഗംഗ' എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെയായിരുന്നു പുതിയ വസതിയിലേക്കുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയടെ മാറ്റം. നവീകരണ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു.
1856-ൽ നിർമ്മിച്ച കുമാരകൃപയുടെ പ്രധാന ശില്പശാസ്ത്ര ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താതെയാണ് പുതിയ ഔദ്യോഗിക വസതിയാക്കി മാറ്റിയതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കെട്ടിടത്തിന്റെ പൈതൃക മൂല്യം പൂർണ്ണമായും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പത്ത് ശതമാനം മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ചെലവുകൾ ചുരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പഴയ ഫർണിച്ചറുകൾ തന്നെയാണ് പുനരുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും, സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെയും കോമ്പൗണ്ട് ചുമരിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിനാണ് പ്രധാനമായും തുക ചെലവഴിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ 'ഗംഗ'യിൽ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ എം.എൽ.എമാരെയും എം.എൽ.സിമാരെയും എം.പിമാരെയും പുതിയ വസതിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. പൊതുജനങ്ങളെ കാണുന്നതിനായി സമീപത്തുള്ള 'കൃഷ്ണ' എന്ന ഹോം ഓഫീസ് തന്നെയായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. ഔദ്യോഗിക യോഗങ്ങൾക്കും അടിയന്തര മീറ്റിംഗുകൾക്കുമായി പുതിയ ഹാളുകൾ ഒരുക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡി.കെ. ശിവകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.