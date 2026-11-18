സിദ്ധരാമയ്യക്കെതിരായ ഒളികാമറ കേസിൽ കൃപ ആൽവ മൊബൈൽ ഫോൺ കൈമാറിയില്ല; തെളിവ് കണ്ടെത്താനാകാതെ പൊലീസ്text_fields
മംഗളൂരു: കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗവുമായ സിദ്ധരാമയ്യക്കെതിരായ ഒളികാമറ കേസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതായി അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും മുഖ്യതെളിവ് കണ്ടെത്താൻ പൊലീസിനായില്ല.
കേസിൽ പ്രതിയായ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന കൃപ ആൽവ ഇതുവരെ വിവാദ സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷന് ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറിയിട്ടില്ല. മംഗളൂരുവിനടുത്ത പുത്തൂർ സ്വദേശിയായ കൃപയെ ഒളികാമറ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ആറ് വർഷത്തേക്ക് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദവിയിലിരിക്കെയാണിത്. ഒളികാമറ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ടി നൽകിയ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന് അവർ വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നില്ല.
ഒളികാമറ കേസിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം കൃപ മൂന്നാം തവണയും ബംഗളൂരുവിൽ സെൻട്രൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് (സിസിബി) പൊലീസിന് മുന്നിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഹാജരായി. സ്റ്റിങ് ഓപറേഷൻ റെക്കോഡു ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ കൈമാറാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോൺ ഇപ്പോൾ തന്റെ കൈവശമില്ലെന്നാണ് അവർ നൽകിയ മറുപടി. വിഡിയോ 2022ൽ റെക്കോഡു ചെയ്തതാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇതുവരെ, റെക്കോഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന മൊബൈൽ ഫോണോ, സ്റ്റിങ് കാമറയോ പൊലീസിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വിഡിയോയുടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒറിജിനൽ പതിപ്പും അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
മൂന്ന് തവണ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായെങ്കിലും ഒളികാമറ ഓപറേഷനെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ലെന്നും ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ ഇപ്പോൾ തന്റെ പക്കലില്ലെന്നുമുള്ള തന്റെ വാദം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ആൽവ ചെയ്തത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ തന്റെ നിലവിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ കൈമാറാൻ തയാറാണെന്ന് അവർ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു പ്രധാന തെളിവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പഴയ മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെത്തി ഹാജരാക്കാൻ പൊലീസ് അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം ഒളികാമറ ഓപറേഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പ്രശാന്ത്, രാകേഷ് ഷെട്ടി എന്നിവർക്ക് സിസിബി നോട്ടീസ് അയച്ചു. വിഡിയോ റെക്കോഡു ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോണും അതിന്റെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒറിജിനൽ പതിപ്പും ഹാജരാക്കാൻ നിർദേശിച്ചു. വിഡിയോയുടെ സൃഷ്ടി, റെക്കോർഡിങ്, കൈവശം വെക്കൽ, കൈമാറ്റം, പ്രചരിപ്പിക്കൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.