കൊങ്കൺ-ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ലയനം; കേരളം ഉൾപ്പെടെ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അനുമതിക്ക് ശേഷം -മന്ത്രി വൈഷ്ണവ്

കൊങ്കൺ-ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ലയനം; കേരളം ഉൾപ്പെടെ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അനുമതിക്ക് ശേഷം -മന്ത്രി വൈഷ്ണവ്text_fields
മംഗളൂരു: കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപറേഷനെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുമായി ലയിപ്പിക്കുന്നത് നാല് പങ്കാളി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സമ്മതത്തോടെ മാത്രമേ നടക്കൂ എന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. മംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കേരളം ഉൾപ്പെടെ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ അനുമതിക്കായി കേന്ദ്രം അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. കൊങ്കൺ റെയിൽവേ അഞ്ച് ഓഹരി ഉടമകളുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാറിനു പുറമെ, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ, കർണാടക, കേരള എന്നീ സംസ്ഥാനളും. അതിനാൽ അവരെല്ലാം സമ്മതിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് റെയിൽവേയുമായി ലയിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. തങ്ങളുടെ ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട്. നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരോട് താൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നുണ്ട്, അത് യാഥാർഥ്യമാകുമ്പോൾ ലയനം സംഭവിക്കും. മംഗളൂരു -ബംഗളൂരു റെയില്വേ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് കേന്ദ്രം മുന്ഗണന നല്കുന്നത്. അന്തിമ ലൊക്കേഷന് സര്വേ (എഫ്എല്എസ്) പൂര്ത്തിയായി. വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോര്ട്ട് (ഡിപിആര്) തയാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പശ്ചിമഘട്ടത്തിലൂടെ റെയിൽവേ ലൈൻ നിർമിക്കുന്നത് ഭൂപ്രകൃതി കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിലവിലുള്ള പാതയേക്കാൾ കുത്തനെയുള്ള ചരിവ് കുറവുള്ള രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിനായി പുതിയ ഡിസൈൻ തയാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ചുരം ഭാഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതം എളുപ്പമാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തീരദേശ കർണാടകയെ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിരവധി സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചുരം ഭാഗത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണവും ട്രെയിനിൽ ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങളും പൂർത്തിയായി. ഉഡുപ്പിയിൽ എഫ്എം റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
റെയിൽവേ പദ്ധതികൾ അനുവദിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്രം കർണാടകയോട് വിവേചനം കാണിക്കുന്നുവെന്ന മന്ത്രി എം.ബി. പാട്ടീലിന്റെ ആരോപണം വൈഷ്ണവ് തള്ളി. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാറിന് കീഴിൽ കർണാടകയിൽ ഏകദേശം 75,000 കോടി രൂപയുടെ നിരവധി റെയിൽവേ വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ, വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ, വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിനുകൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ നവീകരണം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. യു.പി.എ സർക്കാറിന്റെ കാലത്ത് റെയിൽവേ പദ്ധതികൾക്കായി കർണാടകക്ക് എത്ര ഫണ്ട് ലഭിച്ചെന്ന് എംബി പാട്ടീൽ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും വൈഷ്ണവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.