‘മാവോവാദികളെ ഇല്ലാതാക്കിയതിന് മോദിജിയോട് നന്ദി പറയൂ...’; രാഹുലിനെ വിമർശിച്ച് കിരൺ റിജിജു

‘മാവോവാദികളെ ഇല്ലാതാക്കിയതിന് മോദിജിയോട് നന്ദി പറയൂ...’; രാഹുലിനെ വിമർശിച്ച് കിരൺ റിജിജുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 'ദിമാഗി നക്സൽ' പരാമർശത്തെ വിമർശിച്ച ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ് ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ ഭീഷണിയായാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചതെന്ന് റിജിജു രാഹുലിനെ ഓർമിപ്പിച്ചു. മാവോവാദികളെ ഇല്ലാതാക്കിയ മോദിയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ദിമാഗി നക്സലുകളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് റിജിജുവിന്റെ പ്രതികരണം. "രാഹുൽ ജി, ആയുധധാരികളായ മാവോവാദികളെ ഇല്ലാതാക്കിയതിന് മോദിജിയോട് നന്ദി പറയൂ. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ് ജി ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദത്തെയും നക്സലിസത്തെയും 'ഇന്ത്യക്ക് നേരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ ഭീഷണി' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അടുത്ത ലക്ഷ്യം ദിമാഗി നക്സലുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്," റിജിജു പറഞ്ഞു.
ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബസ്തറിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി 'ദിമാഗി നക്സൽ' പരാമർശം വീണ്ടും നടത്തിയത്. ഇതിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് റിജിജു രംഗത്തെത്തിയത്. ബസ്തറിൽ മോദിയുടെ ദീപാവലി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത സി.ആർ.പി.എഫ് ജവാന്മാരുടെ മുഖഭാവം കണ്ടാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ അവർ വിശ്വസിച്ചില്ലെന്ന് മനസിലാകുമെന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രതികരിച്ചത്. ബസ്തറിലെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത സി.ആർ.പി.എഫ് ജവാന്മാരുടെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം.
"പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കള്ളങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ലെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുഖങ്ങൾ പറയുന്നു. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ നക്സലുകൾ എന്ന് വിളിച്ചു. എന്റെ വെല്ലുവിളി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആരാണ് രാജ്യദ്രോഹി, ആരാണ് വിദേശ ശക്തികളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതിൽ എന്നോട് സംവാദത്തിന് വരട്ടെ. ഏത് സമയത്തും എവിടെയും ഞാൻ സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ്. സംവാദത്തിന് ശേഷം, ഒരു ജവാന്റെ മുന്നിൽ പോലും നിൽക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകില്ല എന്നത് എന്റെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്,' രാഹുൽ പറഞ്ഞു.
കാടുകളിൽ നിന്ന് ആയുധധാരികളായ നക്സലുകളെ തുടച്ചുനീക്കിയെങ്കിലും 'ദിമാഗി നക്സലുകൾ' പല സംഘടനകളിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും നുഴഞ്ഞുകയറി ഭരണഘടനക്കും ജനാധിപത്യത്തിനും എതിരെ ജനങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു ദീപാവലി ആഘോഷത്തിനിടെ മോദിയുടെ പരാമർശം. "നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം. നക്സലുകളെ ഇല്ലാതാക്കി, പക്ഷേ ഭീഷണി ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. കാടുകളിൽ നിന്ന് ആയുധധാരികളായ നക്സലുകൾ ഇല്ലാതായെങ്കിലും, 'ദിമാഗി നക്സലുകൾ' പല സംഘടനകളുടെയും നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇന്നും അവർ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനക്കും ജനാധിപത്യത്തിനും എതിരെ ജനങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നു. ഈ 'ദിമാഗി നക്സലുകൾ' പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും വ്യത്യസ്ത സംഘടനകളിലും നുഴഞ്ഞുകയറിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ തിരിച്ചറിയുകയും പരാജയപ്പെടുത്തുകയും രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം," എന്നാണ് മോദി പറഞ്ഞത്.