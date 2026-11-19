മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത, കർണാടകയിൽ രണ്ട് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ കൂടി; അടുത്ത വർഷം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുംtext_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ കൂടി ആരംഭിക്കാൻ നീക്കം. ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ പുത്തൂരിലും രാമനഗരയിലുമാണ് പുതിയ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. 2027–28 അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഇരുകോളജുകളിലും പ്രവേശനം ആരംഭിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം, മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ മണ്ഡലമായ കനകപുരയിൽ നിർദേശിച്ച സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജിന്റെ പ്രവർത്തനം അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തിലും ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവമാണ് പ്രധാന തടസ്സം. കനകപുരയിലെ കോളജിന് അംഗീകാരം തേടി രാജീവ് ഗാന്ധി ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സർവകലാശാലയിൽ (ആർ.ജി.യു.എച്ച്.എസ്) അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നടപടികൾ പൂർത്തിയാകാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവരുമെന്ന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
പുതിയ കോളജുകളിൽ രാമനഗരയിലേതിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായതായി മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ. ശരൺ പ്രകാശ് പാട്ടീൽ അറിയിച്ചു. 2027–28 അധ്യയന വർഷത്തിൽ കോളജിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമീഷന്റെ (എൻ.എം.സി) അംഗീകാരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാറിന്റെ പ്രതീക്ഷ. പുത്തൂരിൽ മെഡിക്കൽ കോളജിനോട് അനുബന്ധിച്ച ആശുപത്രിയുടെ നിർമാണത്തിനായി ടെൻഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോളജ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമാണത്തിനും ഉടൻ ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കും.
ഇരുകോളജുകളിലും ആദ്യ വർഷം കുറഞ്ഞത് 50 എം.ബി.ബി.എസ് സീറ്റുകളെങ്കിലും ലഭ്യമാക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓരോ കോളജിലും 150 സീറ്റുകൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമീഷനെ സമീപിക്കും. അംഗീകാര നടപടികളിൽ തടസ്സങ്ങളുണ്ടായാൽ കുറഞ്ഞത് 50 സീറ്റുകളെങ്കിലും അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
കോലാറിലും വിജയപുരയിലും പുതിയ കോളജുകൾ
പുത്തൂരിനും രാമനഗരയ്ക്കും പിന്നാലെ കോലാറിലും വിജയപുരയിലും സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്. 2028–29 അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രണ്ട് കോളജുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശം ഉടൻ മന്ത്രിസഭയുടെ പരിഗണനക്ക് സമർപ്പിക്കും.
സംസ്ഥാനത്തെ കൂടുതൽ ജില്ലകളിലേക്ക് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. നിർദേശിക്കപ്പെട്ട കോളജുകളെല്ലാം യാഥാർഥ്യമായാൽ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകളില്ലാത്ത ജില്ലകളുടെ എണ്ണം മൂന്നായി കുറയുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ബംഗളൂരു റൂറൽ, ഉഡുപ്പി, തുമകൂരു ജില്ലകളാകും ഈ പട്ടികയിൽ ശേഷിക്കുക.
450 എം.ബി.ബി.എസ് സീറ്റുകൾ കൂടി വർധിച്ചേക്കും
പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതോടെ കർണാടകയിലെ എം.ബി.ബി.എസ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനയുണ്ടാകും. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 76 മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലായി 15,745 ബിരുദ മെഡിക്കൽ സീറ്റുകളാണുള്ളത്.
പുത്തൂർ, രാമനഗര സർക്കാർ കോളജുകൾക്ക് പുറമെ ദാവണഗരെയിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജിനും ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമീഷന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ 2027–28 അധ്യയന വർഷത്തിൽ 450 സീറ്റുകൾ വരെ അധികമായി ലഭിച്ചേക്കും. ഓരോ കോളജിലും 150 വീതം സീറ്റുകൾ അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്.
പുതിയ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ദാവണഗരെയിലെ ബാപ്പുജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 150 എം.ബി.ബി.എസ് സീറ്റുകൾ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആവശ്യം.
പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച രാജീവ് ഗാന്ധി ആരോഗ്യശാസ്ത്ര സർവകലാശാലക്ക് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽനിന്ന് ലഭിച്ച ഏക അപേക്ഷ ബാപ്പുജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റേതാണെന്ന് സർവകലാശാല ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. മറ്റ് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് ലഭിച്ച അപേക്ഷകൾ നിലവിലുള്ള കോളജുകളിലെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളവയാണ്.
പുതിയ കോളജുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനൊപ്പം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമീഷന്റെ പരിശോധനയും അംഗീകാരവും പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ നിർദിഷ്ട കോളജുകളിൽ വിദ്യാർഥി പ്രവേശനം ആരംഭിക്കാനാകൂ.
2026 നവംബർ 18–19ലെ റിപ്പോർട്ടുകളിലും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണത്തിലുമാണ് വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയത്. പുതിയ കോളജുകളും 450 സീറ്റുകളുടെ വർധനയും ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമീഷന്റെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമാണ്.