വിവാഹവും മാതൃത്വവും സ്ത്രീകളുടെ കരിയറിന് തടസമാകരുത്; കർണാടക ഹൈകോടതി

വിവാഹവും മാതൃത്വവും സ്ത്രീകളുടെ കരിയറിന് തടസമാകരുത്; കർണാടക ഹൈകോടതിtext_fields
ബെംഗളൂരു: വിവാഹവും മാതൃത്വവും കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതുമെല്ലാം സ്ത്രീയുടെ തൊഴിലിനെയോ പ്രൊഫഷനൽ മുന്നേറ്റത്തെയോ ബാധിക്കരുതെന്ന് കർണാടക ഹൈകോടതി. വിവാഹിതയായെന്നോ അമ്മയായെന്നോ കാരണത്താൽ തൊഴിലിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനോ വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരാനോ സ്ത്രീകൾ നിർബന്ധിതയാകേണ്ടതില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
മുംബൈയിൽ താമസിക്കുന്ന നേത്രരോഗ ഡോക്ടർ ഋത്വിക് രാമകൃഷ്ണ ഹെഗ്ഡെ തന്റെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകനെയും കൊണ്ട് വിദേശത്തേക്ക് താമസം മാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുടുംബതർക്ക കേസിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ലളിത കണ്ണെഗന്തി പരാമർശം നടത്തിയത്. യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് മുംബൈയിലാണ് താമസം. കുട്ടിയുടെ പാസ്പോർട്ട് ഭാര്യക്ക് കൈമാറാനും യു.കെയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള വിസ നടപടികൾക്ക് സമ്മതം നൽകാനും ബംഗളൂരു കുടുംബകോടതി ഭർത്താവിനോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് ഭർത്താവ് ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ ഇടക്കാല കസ്റ്റഡി ഭാര്യയുടെ കുടുംബത്തിൽനിന്ന് സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് കൈമാറണമെന്ന ആവശ്യവും കുടുംബകോടതി തള്ളിയിരുന്നു.
2019 മുതൽ കുട്ടിയെ താനാണ് പരിചരിക്കുന്നതെന്നും യു.കെയിലെ ജോലി സാമ്പത്തികമായി കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ ജീവിതം നൽകുമെന്നും യുവതി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കുട്ടിക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട താമസസൗകര്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യപരിരക്ഷ, മറ്റ് അവസരങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ പുതിയ ജോലി സഹായിക്കുമെന്നും അവർ വാദിച്ചു. വിവാഹവും മാതൃത്വവും സ്ത്രീയുടെ പ്രഫഷനൽ അവസരങ്ങൾ തേടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടിയുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം അമ്മക്ക് തൊഴിൽമുന്നേറ്റത്തിനുള്ള അവസരവും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും നിരീക്ഷിച്ചു.
അതേസമയം, കുട്ടിയും പിതാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിനായി കോടതി ചില വ്യവസ്ഥകളും മുന്നോട്ടുവെച്ചു. പിതാവിനും കുട്ടിക്കും ദിവസവും കുറഞ്ഞത് 20 മിനിറ്റ് ഓഡിയോ, വീഡിയോ കോളുകൾ നടത്താൻ അമ്മ സൗകര്യമൊരുക്കണം. സ്കൂൾ അവധിക്കാലത്ത് പിതാവിന് കുട്ടിക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാം. വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ കുട്ടിയുടെ അവധിക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച് അവധിയുടെ 75 ശതമാനം പിതാവിനൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. കുട്ടിയുടെ ക്ഷേമവും അമ്മയുടെ തൊഴിൽസ്വാതന്ത്ര്യവും ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് കോടതി ഉത്തരവ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.