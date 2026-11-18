കർണാടകയിലേക്ക് ഇറാന്റെ നിക്ഷേപം എത്തുമോ? അംബാസഡറുമായി ഡികെ ശിവകുമാർ ചർച്ച നടത്തിtext_fields
ബംഗളൂരു: ഇറാനുമായി വ്യവസായ, വ്യാപാര, സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും കർണാടകയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാധ്യതകൾ ചർച്ച ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ.
ഇന്ത്യയിലെ ഇറാൻ അംബാസഡർ ഡോ. മുഹമ്മദ് ഫത്താലിയുമായി ശിവകുമാർ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയായത്.
വ്യവസായ നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, വ്യാപാര-സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, വിവിധ മേഖലകളിൽ പരസ്പര സഹകരണത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുക തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ചയായത്.
കർണാടകയിൽ ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കുന്നതിനും വ്യവസായ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും സാങ്കേതികവിദ്യാ കൈമാറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാധ്യതകളും ഇരുപക്ഷവും വിലയിരുത്തി.
വ്യവസായ വികസനം, നിക്ഷേപം, സാമ്പത്തിക സഹകരണം എന്നിവക്കൊപ്പം സാംസ്കാരികം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാങ്കേതികം, ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ച നടന്നു.
പരസ്പര താൽപര്യമുള്ള മേഖലകൾ കണ്ടെത്തി സ്ഥാപനതലത്തിലും സാമ്പത്തിക മേഖലയിലും കൂടുതൽ ശക്തമായ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഉയർന്നു.
കർണാടക വൻകിട, ഇടത്തരം വ്യവസായ-അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മന്ത്രി എം.ബി. പാട്ടീൽ, കെ.പി.സി.സി വൈസ് പ്രസിഡന്റും കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ബയോ എനർജി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ചെയർമാനുമായ എസ്.ഇ. സുധീന്ദ്ര, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവും ബംഗളൂരു ബിസിനസ് കോറിഡോർ ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാനുമായ എൽ.കെ. അതീഖ്, നഗരവികസന വകുപ്പ് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി തുഷാർ ഗിരിനാഥ്, വാണിജ്യ-വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സെൽവകുമാർ എസ്. എന്നിവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
നഖ്വി സയ്യിദ് ബാബർ അലി, നസ്റുല്ല തബർ മിരി അലി, നസ്റുല്ല തബർ മിരി ഹാനി എന്നിവരടക്കം വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതിനിധികളും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.