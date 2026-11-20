'ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായും നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയേനെ'; തമിഴ്നാടിന്റെ ഹരജി തള്ളിയ കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ ഡികെ ശിവകുമാർtext_fields
ബെംഗളൂരു: സംസ്ഥാനത്ത് ആവശ്യത്തിന് കരുതൽ ശേഖരമുണ്ടെങ്കിൽ തമിഴ്നാടിന് തീർച്ചയായും കാവേരി ജലം വിട്ടുനൽകുമെന്നും, എന്നാൽ നിലവിൽ സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തെ കുടിവെള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പോലും കർണാടക പ്രയാസപ്പെടുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ. 11 ടി.എം.സി കാവേരി ജലം വിട്ടുനൽകണമെന്ന തമിഴ്നാടിന്റെ ഹരജികൾ സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയതിന് പിന്നാലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കാവേരി തർക്കത്തിലും മേക്കേദാട്ടു പദ്ധതിയിലും തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മാണിക്കം ടാഗോർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനും ശിവകുമാർ തയ്യാറായി.
ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ പ്രതികരണത്തിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ
'ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തമിഴ്നാടിന് നൽകും. എന്നാൽ കുടിവെള്ളത്തിന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ല. എനിക്ക് എന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജലലഭ്യതയെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു,' ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.
തമിഴ്നാടിന്റെ ഹരജികൾ തള്ളിയതിലൂടെ ജലലഭ്യതയുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രമാണ് പുറത്തുവന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'തമിഴ്നാട് നൽകിയ ഹരജികൾ ഇന്ന് തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അത് തമിഴ്നാടിനും ഞങ്ങൾക്കും ലോകത്തിനും അറിയാം. എവിടെ എത്രത്തോളം വെള്ളം ലഭ്യമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം,' അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 'ബാഗിന' സമർപ്പണം പോലും നടത്തിയില്ല: കർണാടകയിലെ ജലക്ഷാമം എത്രത്തോളം രൂക്ഷമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട്, ഈ വർഷം കാവേരി നദിക്ക് നൽകുന്ന പരമ്പരാഗത 'ബാഗിന' സമർപ്പണം പോലും താൻ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.
കാവേരി ജലതർക്കത്തിലും മേക്കേദാട്ടു അണക്കെട്ട് പദ്ധതിയിലും തമിഴ്നാട് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മാണിക്കം ടാഗോർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ഉയർത്തിയ വിമർശനങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച ശിവകുമാർ, വസ്തുതകളും കോടതി ഉത്തരവും സഹപ്രവർത്തകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. 'നമ്മുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവരോട് വസ്തുതകൾ വിശദീകരിക്കും. പാർട്ടി അധ്യക്ഷനെയും ഇക്കാര്യം ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്,' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു