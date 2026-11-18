E20 ഇന്ധനത്തോടൊപ്പം E10 ഉം എഥനോൾ രഹിത ഇന്ധനവും ലഭ്യമാക്കണം; കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് കർണാടകtext_fields
ബെംഗളൂരു: പെട്രോളിലെ അമിതമായ എഥനോൾ മിശ്രണം വാഹനങ്ങൾക്ക് വരുത്തിവെക്കുന്ന കേടുപാടുകളും പൊതുജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കർണാടക സർക്കാരിന്റെ കത്ത്. എഥനോൾ മിശ്രണ നയത്തെ കർണാടക എതിർക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ ഇത് സാധാരണക്കാരായ പൗരന്മാരുടെ ചെലവിലാകരുത് എന്നും സംസ്ഥാന മന്ത്രി റിസ്വാൻ അർഷദ് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരിക്ക് അയച്ച കത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് തടയാൻ അടിയന്തരമായി നയങ്ങളിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തണമെന്നാണ് കർണാടകയുടെ ആവശ്യം.
സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച പെട്രോൾ സാമ്പിളുകൾ നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിങ് ആൻഡ് കലിബ്രേഷൻ ലബോറട്ടറീസിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള ലാബുകളിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. പരിശോധിച്ച 14 സാമ്പിളുകളിൽ 11 എണ്ണത്തിലും നിശ്ചിത പരിധിയായ 20 ശതമാനത്തിലും അധികം എഥനോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ചില സാമ്പിളുകളിൽ ഇത് 31.2% വരെ ഉയർന്നതായും പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി. എന്നാൽ സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച രീതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓയിൽ മാർക്കറ്റിങ് കമ്പനികൾ രംഗത്തെത്തിയെങ്കിലും നിയമപരമായ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചാണ് പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് കർണാടക വ്യക്തമാക്കി.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വാഹന ഉടമകൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കർണാടക സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിനു മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള E20 പെട്രോളുകൾക്ക് പുറമെ E10 എഥനോൾ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാത്ത ഇന്ധനം എന്നിവ കൂടി താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കണം എന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം. കൂടാതെ അമിത എഥനോൾ മിശ്രണം മൂലം തകരാറിലാകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനായി പ്രത്യേക ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുക ഇന്ധന പമ്പുകളിൽ എഥനോളിന്റെ അളവ് പ്രദർശിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും കത്തിലൂടെ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.