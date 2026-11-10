ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് ടി.വി.കെ എംഎൽഎയുടെ അശ്ലീല സന്ദേശം; മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് മറുപടി പറയണം: കനിമൊഴി

ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് ടി.വി.കെ എംഎൽഎയുടെ അശ്ലീല സന്ദേശം; മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് മറുപടി പറയണം: കനിമൊഴിtext_fields
ചെന്നൈ: കള്ളക്കുറിച്ചി ജില്ലാ കലക്ടർ പദ്മജക്ക് തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടി.വി.കെ) എംഎൽഎ അരുൾ വിഗ്നേഷ് അശ്ലീല വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചെന്നും മദ്യപിച്ച് ഔദ്യോഗിക വസതിയിലെത്തി ശല്യം ചെയ്തെന്നും ആരോപിച്ച് ഡിഎംകെ എംപി കനിമൊഴി കരുണാനിധി രംഗത്ത്. സാമൂഹിക മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് കനിമൊഴി ഇത്തരമൊരു ഗുരുതര ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതേത്തുടർന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് പ്രത്യേക സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ടിവികെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് കനിമൊഴി ഉന്നയിച്ചത്. 'സംസ്ഥാനത്ത് കൊലപാതകങ്ങളും കവർച്ചകളും വർധിച്ചതോടെ ക്രമസമാധാനം പൂർണമായും തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് പോലും സ്വന്തം ഭരണത്തിന് കീഴിൽ സുരക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കലക്ടറുടെ സുരക്ഷ എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും?' എന്ന് ചോദ്യമുയർത്തിയ കനിമൊഴി, വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് മറുപടി പറയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പൂർണമായും വ്യാജമാണെന്ന് കള്ളക്കുറിച്ചി എംഎൽഎ അരുൾ വിഗ്നേഷ് വ്യക്തമാക്കി. കലക്ടർക്ക് മോശമായ രീതിയിൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചിട്ടില്ലെന്നും വസതിയിൽ പോയി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഡിഎംകെയുടെ ഐടി വിങ് തനിക്കെതിരെ നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയാണിതെന്നും, കള്ളക്കുറിച്ചിയിലെ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് ഈ വ്യാജ പ്രചാരണമെന്നും എംഎൽഎ ആരോപിച്ചു.
എന്നാൽ, എംഎൽഎ അശ്ലീല സന്ദേശം അയച്ചെന്നോ കലക്ടറുടെ വസതി സന്ദർശിച്ചെന്നോ തെളിയിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക പരാതികളോ പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടുകളോ ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് കലക്ടർക്ക് പ്രത്യേക സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഭരണകൂടമോ പൊലീസോ ഇത് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ആരോപണങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമ പ്രചാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനകളിലേക്ക് മാറിയെങ്കിലും, സംഭവത്തിൽ വസ്തുതാപരമായ തെളിവുകൾ ഇനിയും ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. കള്ളക്കുറിച്ചി കലക്ടറുടെയോ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയോ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.