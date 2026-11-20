ജനിച്ച് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം; നവജാത ശിശുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി കുഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു, യുവതിയും കാമുകനും അറസ്റ്റിൽtext_fields
ഗാന്ധിനഗർ: ഗാന്ധിനഗറിലെ ദെഹ്ഗാം മേഖലയിലെ അംഗുതല ഗ്രാമത്തിൽ നവജാത ശിശുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ 21കാരിയായ യുവതിയെയും 32കാരനായ കാമുകനെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഭർത്താവുമായി അകന്നുകഴിയുകയായിരുന്ന യുവതി, കാമുകനിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകം കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം. പിന്നീട് കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം ഇരുവരും ചേർന്ന് കുഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതായും പൊലീസ് പറയുന്നു.
ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി കൽപന സോളങ്കി എന്ന യുവതി ഭർത്താവുമായി അകന്നു കഴിയുകയാണ്. ഇതിനിടെ കൽജി എന്ന യുവാവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ യുവതി ഗർഭിണിയായി. നവംബർ 14ന് രാത്രി പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന്, പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിനായി പോകുകയാണെന്ന വ്യാജേന യുവതി സമീപത്തെ മേച്ചിൽപ്പുറത്തേക്ക് പോയി. അവിടെവെച്ച് പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി. തുടർന്ന് കുഞ്ഞിനെ കൽജിയുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. ഇയാൾ നവജാത ശിശുവിന്റെ കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം കുഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്.
സാമൂഹികമായി അപമാനിക്കപ്പെടുമെന്ന ഭയമാണ് ഇരുവരെയും ഈ ക്രൂരകൃത്യത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി. ചിലർ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തി ഗാന്ധിനഗർ സിവിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ചികിത്സക്കിടെ മരിച്ചു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധനയിൽ കഴുത്തു ഞെരിച്ചതാണ് കുഞ്ഞിന്റെ മരണകാരണമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
തുടർന്ന് ദെഹ്ഗാം പൊലീസ് യുവതിയെയും കാമുകനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊലപാതകക്കുറ്റം ചുമത്തിയതിനൊപ്പം കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവും ഇരുവർക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തു.