അടിയന്തരാവസ്ഥയെ വെള്ളപൂശാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പുസ്തകത്തിന് പേര് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് ‘വൈറ്റ്വാഷിങ്; സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയിൽ പ്രതികരണവുമായി ബിജെപിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ആത്മകഥയായ ‘ബിലോങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്’ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബിജെപി). നെഹ്റു-ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ തെറ്റുകളെയും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പാപങ്ങളെയും വെള്ളപൂശാനും ലഘൂകരിക്കാനുമാണ് പുസ്തകത്തിലൂടെ സോണിയാ ഗാന്ധി ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ബിജ.പി ദേശീയ വക്താവ് സിആർ. കേശവൻ ‘എക്സ്’ പോസ്റ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു.
ഇന്ദിരാഗാന്ധി നടപ്പാക്കിയ കുപ്രസിദ്ധമായ അടിയന്തരാവസ്ഥയെ സാധാരണവത്ക്കരിക്കാനും ന്യായീകരിക്കാനുമാണ് സോണിയാ ഗാന്ധി ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭരണഘടനയെ കൊലപ്പെടുത്തി ജനങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഹനിച്ച അടിയന്തരാവസ്ഥയെ വെള്ളപൂശാൻ ശ്രമിച്ച രീതി ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പുസ്തകത്തിന് ‘ബിലോങിങ്’ എന്നതിന് പകരം ‘വൈറ്റ്വാഷിങ്’ എന്ന പേരിടണമായിരുന്നുവെന്ന് സിആർ. കേശവൻ പരിഹസിച്ചു. നെഹ്റു-ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ തെറ്റുകൾക്ക് പഞ്ചാരപ്പാവ് പൂശാനാണ് ഈ പുസ്തകം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ബാബരി മസ്ജിദ് തകർത്തതിൽ താൻ കരഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് സോണിയാ ഗാന്ധി പുസ്തകത്തിൽ പറയുമ്പോൾ, കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്ത് 1984ലെ സിഖ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ ഗുരുദ്വാരകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ആയിരക്കണക്കിന് നിരപരാധികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീരെങ്കിലും പൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കേശവൻ ചോദിച്ചു.
ബാട്ല ഹൗസ് ഭീകരർക്കായി സോണിയാ ഗാന്ധി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞെങ്കിലും, രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ധീരരായ സി.ആർ.പി.എഫ് ജവാന്മാർക്കുവേണ്ടി അവർ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ 26/11 മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട നിരപരാധികൾക്കായി അവർ കണ്ണീർ പൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഭീരുവായ യു.പി.എ സർക്കാർ തിരിച്ചടിക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പുസ്തകം മറുപടി പറയുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു.
ഹാർപർ കോളിൻസ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആത്മകഥ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് വിപണിയിലെത്തിയത്.