50 പൈസക്കും വിലയുണ്ട്; അധിക തുക ഈടാക്കിയ ഹോട്ടലിന് 10,000 രൂപ പിഴ ശിക്ഷ!text_fields
50 പൈസയല്ലേ, അതങ്ങ് കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് നമ്മളിൽ പലരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ആ 50 പൈസ പോലും ആരും വെറുതെ തരുന്നതല്ലല്ലോ! ഓരോ രൂപയും അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഉപഭോക്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ബില്ലിൽ അര രൂപ കൂട്ടിയതിന് ജയ്പുരിലെ ഒരു റസ്റ്ററാന്റിന് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 10,000 രൂപയുടെ പിഴയാണ്. 50 പൈസയുടെ പേരിൽ തുടങ്ങിയ തർക്കം ഒടുവിൽ ഉപഭോക്തൃ കമീഷനിലെത്തിയപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിന് അധിക തുക തിരികെ നൽകാനും നഷ്ടപരിഹാരവും നിയമച്ചെലവും നൽകാനും ഉത്തരവായി.
1,648.50 രൂപയുടെ ബിൽ 1,649 ആക്കി
ഫെബ്രുവരി 14-ന് വാലന്റൈൻസ് ദിനവും വിവാഹവാർഷികവും ആഘോഷിക്കാൻ 50 വയസ്സുള്ള ജയ്പുർ സ്വദേശി കുടുംബത്തോടൊപ്പം റസ്റ്റാറന്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയതോടെയാണ് സംഭവം. ഭക്ഷണശേഷം ലഭിച്ച ബിൽ 1,648.50 രൂപയായിരുന്നു. എന്നാൽ റസ്റ്റാറന്റ് ജീവനക്കാർ തുക റൗണ്ട് ചെയ്ത് 1,649 രൂപ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.യു.പി.ഐ വഴിയാണ് പണമടയ്ക്കുന്നതെന്നും അതിനാൽ ബില്ലിലെ കൃത്യമായ തുക നൽകാൻ കഴിയുമെന്നും ഉപഭോക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ റസ്റ്റാറന്റിന്റെ നയപ്രകാരം തുക റൗണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന നിലപാടിൽ ജീവനക്കാർ ഉറച്ചുനിന്നു. ജീവനക്കാർ മോശമായി പെരുമാറിയെന്നും അധിക തുക നൽകാൻ സമ്മർദം ചെലുത്തിയെന്നും പരാതിക്കാരൻ ആരോപിച്ചു. കുടുംബത്തോടൊപ്പമായിരുന്നതിനാൽ തർക്കം നീട്ടാതെ 1,649 രൂപ തന്നെ നൽകേണ്ടിവന്നുവെന്നാണ് പരാതി.
ബില്ലിൽ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാത്ത അധിക തുക ഈടാക്കിയത് അനുചിതമായ വ്യാപാരരീതിയാണെന്നും ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റം സേവനത്തിലെ വീഴ്ചയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഉപഭോക്താവ് കമീഷനെ സമീപിച്ചത്.കേസ് പരിഗണിച്ച ജയ്പുർ ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമീഷൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയായിരുന്നു. നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിട്ടും റസ്റ്ററന്റ് അധികൃതർ കമ്മിഷനിൽ ഹാജരായില്ല. അതിനാൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണ് നടപടികൾ മുന്നോട്ടുപോയത്.ഉപഭോക്താവിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ബിൽ തുക കൂട്ടി അധിക പണം ഈടാക്കുന്നത് അനുചിതമായ വ്യാപാരരീതിയാണെന്ന് കമീഷൻ നിരീക്ഷിച്ചു. രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ കമ്മിഷന്റെ 'പാർസറാംപുരിയ മാർട്ട് വേഴ്സസ് നന്ദകിഷോർ സാഹു' കേസിലെ മുൻവിധിയും ഉത്തരവിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബില്ലിൽ അധിക തുകയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യണം?
റസ്റ്റാറന്റുകളിലോ കടകളിലോ പണമടയ്ക്കുമ്പോൾ ബില്ലിലെ തുകയും യഥാർഥത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുകയും ഒത്തുനോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാത്ത അധിക ചാർജുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ കാരണം ചോദിക്കാം. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ബില്ലും പണമടച്ചതിന്റെ രേഖയും സൂക്ഷിച്ച് ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ഹെൽപ്ലൈനായ 1915-ൽ പരാതി നൽകാം.ചെറിയ തുകയാണെന്ന് കരുതി അവഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ഓർമപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഈ സംഭവം.