ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് 76 ലക്ഷം വോട്ടുകളുടെ വർധന, 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള വോട്ടിങ് കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ല; കമീഷനെതിരെയുള്ള റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2024ലെ ലോക്സഭാ, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മഹാരാഷ്ട്ര, ഹരിയാന, ജമ്മു കശ്മീർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 200 മണ്ഡലങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ശേഷം എത്ര പേർ വോട്ട് ചെയ്തു എന്നതിന്റെ കണക്കുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ പക്കലില്ലെന്ന് പുതിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. 'ദി റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് കലക്ടീവ്' (The Reporters’ Collective) നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഗുരുതരമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.
ഈ വീഴ്ച മൂലം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാന മണിക്കൂറിലും വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് പോളിങ് അവസാനിച്ച ശേഷവും പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ യഥാർഥത്തിൽ എന്താണ് നടന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന് യാതൊരു മാർഗ്ഗവുമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. 467 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും 63 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ പൊതുവായി പുറത്തുവിടാത്ത 4,212 ഫിസിക്കൽ രേഖകളാണ് ഇതിനായി വിശകലനം ചെയ്തത്.
ആകെ കാണാതായ 200 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 132 എണ്ണവും മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. ഇതിൽ 114 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും 18 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ജമ്മു കശ്മീരിൽ 44 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലും ഒരു ലോക്സഭാ സീറ്റിലും, ഹരിയാനയിൽ 22 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലും ഒരു ലോക്സഭാ സീറ്റിലുമാണ് കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്തത്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ദേവ്സർ (Devsar) മണ്ഡലത്തിലെ രേഖകൾ കണ്ടെത്താനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ചട്ടപ്രകാരം, പോളിങ് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഓരോ രണ്ട് മണിക്കൂറിലും ബൂത്തിലെ ആകെ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർ ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ബൂത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഓരോ വോട്ടറും പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന 'ഫോം 17എ' (Form 17A)യുമായി ഈ കണക്കുകൾ ഒത്തുപോകേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, നിർണായക ഘട്ടത്തിലെ വിവരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ സ്വന്തം ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്. പോളിങ് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ പാർട്ടികളുടെ പോളിങ് ഏജന്റുമാർ പലപ്പോഴും ബൂത്തുകളിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമെന്നതിനാൽ ഈ സമയം കള്ളവോട്ടിന് സാധ്യതയേറെയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് കലക്ടീവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
2024 നവംബർ 20ന് നടന്ന മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് 58.22 ശതമാനമായിരുന്ന പോളിങ്, അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 66.05 ശതമാനമായി ഉയർന്നിരുന്നു. ഏകദേശം 76 ലക്ഷം വോട്ടുകളുടെ വർധനവാണ് ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ഉണ്ടായത്. ക്യൂവിലുണ്ടായിരുന്നവരാണ് പിന്നീട് വോട്ട് ചെയ്തതെന്നായിരുന്നു മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ വിശദീകരണം.
മുഖ്യമന്ത്രി ഏകനാഥ് ഷിൻഡെ വിജയിച്ച കോപ്രി-പച്ച്പഖാദി മണ്ഡലത്തിൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ 1.13 ലക്ഷം വോട്ടുകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ, അവസാന ഫലം വന്നപ്പോൾ ഇത് 2.03 ലക്ഷമായി ഉയർന്നു. അതായത്, 366 ബൂത്തുകളിലായി വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ശേഷം 89,878 വോട്ടുകളാണ് പോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടത്. പോളിങ് സമയം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒപ്പിട്ട സ്ലിപ്പുകൾ നൽകണമെന്നാണ് നിയമം. എന്നാൽ, പരിശോധിച്ച 530 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 23 എണ്ണത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ എത്ര സ്ലിപ്പുകൾ നൽകി എന്നതിന്റെ കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.