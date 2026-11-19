'ബാൽ താക്കറയെ അപമാനിച്ചു'; സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകം കീറിയെറിഞ്ഞ ശിവസേന വിവാദത്തിൽtext_fields
മുംബൈ: കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ 'ബിലോംങിങ് എന്ന ഓർമ്മക്കുറിപ്പിനെതിരെ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിവസേന നടത്തിയ പ്രതിഷേധം പാർട്ടിക്കുതന്നെ തിരിച്ചടിയായി. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ശിവസേന നേതാവ് ഷൈന എൻ.സി പാർട്ടി സ്ഥാപകനായ ബാലാസാഹെബ് താക്കറെയുടെ ചിത്രം അബദ്ധത്തിൽ കീറിയതാണ് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ശിവസേന സ്ഥാപകനെ അപമാനിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗം ശിവസേനയും കോൺഗ്രസും ഷൈന എൻ.സിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി.
വീർ സവർക്കറെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതും ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നതുമായ പരാമർശങ്ങൾ പുസ്തകത്തിലുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച ഷിൻഡെ വിഭാഗം ശിവസേനയുടെ പ്രതിഷേധം. ഷൈന എൻ.സി, സഞ്ജയ് നിരുപം, ആനന്ദ് ദുബെ തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജുകൾ കീറിയെറിയുകയും, 201, 443 എന്നീ പേജുകളിലെ വിവാദ ഭാഗങ്ങൾ പ്രസാധകരായ ഹാർപ്പർ കോളിൻസ് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യത്തിലേർപ്പെട്ട ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് മുൻപ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മണിശങ്കർ അയ്യരുടെ കോലത്തിൽ ബാലാസാഹെബ് താക്കറെ ചെരുപ്പുകൊണ്ട് അടിക്കുന്ന ചിത്രം ഇവർ പ്രതിഷേധവേദിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്.
എന്നാൽ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജുകൾ കീറുന്ന ആവേശത്തിനിടെ ബാലാസാഹെബ് താക്കറെയുടെ ഈ ചിത്രവും ഷൈന എൻ.സി കീറുകയായിരുന്നു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സഞ്ജയ് നിരുപം ഈ അബദ്ധം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതോടെ കീറിയ ചിത്രം പേപ്പറുകൾക്കിടയിൽ ഒളിപ്പിക്കാൻ ഷൈന ശ്രമിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. താൻ കീറിയത് മണിശങ്കർ അയ്യരുടെ ചിത്രമാണെന്നും ബാലാസാഹെബിന്റേതല്ലെന്നും ഷൈന പിന്നീട് വിശദീകരിച്ചെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം ഇത് ആയുധമാക്കി.
ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ 'വ്യാജ ശിവസൈനികർ' ആണെന്നും ബാലാസാഹെബിനെ അപമാനിച്ചവരെ പരസ്യമായി ചാട്ടവാറടിക്കണമെന്നും ഉദ്ധവ് വിഭാഗം എം.പി സഞ്ജയ് റാവത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചു. ബ്രിഹൻമുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിലും സംഭവം വലിയ ബഹളത്തിന് ഇടയാക്കി. ഷൈന എൻ.സിയെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉദ്ധവ് വിഭാഗം കോർപ്പറേറ്റർമാർ മേയർ റിതു താവ്ഡെയുടെ ഓഫീസിന് പുറത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചു. ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിന്റെ ബാലാസാഹെബ് സ്നേഹം വെറും കപടമാണെന്ന് മുൻ മുംബൈ മേയർ കിഷോരി പെഡ്നേക്കറും കുറ്റപ്പെടുത്തി. വിവാദം കടുത്തതോടെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ ഷൈന എൻ.സിയെ നിയമസഭയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി വിശദീകരണം തേടി.
സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട വക്താക്കൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് നാനാ പടോലെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് വെറുമൊരു ചിത്രത്തോടുള്ള അനാദരവല്ല മറിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ അഭിമാനത്തെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ശിവസൈനികരുടെ വികാരങ്ങളെയും വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് മുംബൈ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ വർഷ ഗെയ്ക്വാദ് വിമർശിച്ചു. 2004 ഓഗസ്റ്റ് 27-ന് വീർ സവർക്കറെ അപമാനിച്ചെന്നാരോപിച്ച് അന്നത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന മണിശങ്കർ അയ്യർക്കെതിരെ മുംബൈ ശിവാജി പാർക്കിൽ ബാലാസാഹെബ് താക്കറെ നടത്തിയ 'ജോഡെ മാരോ' സമരത്തിന്റെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ചിത്രമാണ് വിവാദത്തിലായത്.