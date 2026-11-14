ഇന്ത്യയിൽ അനധികൃതമായി കഴിഞ്ഞത് 20 വർഷം; വ്യാജ രേഖകളുമായി ഇന്തോനേഷ്യൻ യുവതി അതിർത്തിയിൽ പിടിയിൽ

ഇന്ത്യയിൽ അനധികൃതമായി കഴിഞ്ഞത് 20 വർഷം; വ്യാജ രേഖകളുമായി ഇന്തോനേഷ്യൻ യുവതി അതിർത്തിയിൽ പിടിയിൽtext_fields
ലഖ്നൗ: വ്യാജ ഇന്ത്യൻ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം 20 വർഷത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ അനധികൃതമായി താമസിച്ച ഇന്തോനേഷ്യൻ യുവതി നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിൽ പിടിയിലായി. പാസ്പോർട്ടിൽ രോഹന എന്ന് പേരുള്ള യുവതിയെ നവംബർ 10ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഹാരാജ്ഗഞ്ച് ജില്ലയിലുള്ള സോണൗലി അതിർത്തിയിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടഞ്ഞുവെച്ചു. നേപ്പാളിലെ ലുംബിനിയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്.
യുവതിയുടെ പക്കൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ് എന്നിവ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെടുത്തു. വോട്ടർ ഐഡി കാർഡിൽ 'ലീ കിം ലിയാൻ' എന്ന പേരും 1975 ജൂൺ 29 എന്ന ജനനത്തീയതിയുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്തോനേഷ്യൻ പാസ്പോർട്ടിൽ രോഹന എന്ന പേരും 1970 ഒക്ടോബർ 20 എന്ന ജനനത്തീയതിയുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. രേഖകളിലെ ഈ പൊരുത്തക്കേടുകളും യുവതി ഹിന്ദി സംസാരിച്ച രീതിയിലെ അസ്വാഭാവികതയും ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ സംശയമുണ്ടാക്കി. തുടർന്ന് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് ഇവർ പാസ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കുകയും യഥാർഥ പൗരത്വം വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്തത്.
2005 മുതൽ തുടർച്ചയായി ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചുവരികയായിരുന്ന യുവതി കൊൽക്കത്തയിലെ ടാൻഗ്ര മേഖലയിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. കൊൽക്കത്തയിൽ ഒരു എൻ.ജി.ഒയുടെ കീഴിൽ ബുദ്ധമത കേന്ദ്രം നടത്തിവന്നിരുന്ന ഇവർ അതിന്റെ ചെയർപേഴ്സണായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ചൈനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധസന്യാസിമാർക്ക് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്ന സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റാണെന്നാണ് ഇവർ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.
യുവതിയുടെ പക്കൽ ചൈന, ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള സാധുവായ വിസകളുണ്ടായിരുന്നതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. പലതവണ വിദേശയാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇവർ 2025 നവംബറിൽ ചൈനയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയിരുന്നതായും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, വിദേശ പൗരന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമലംഘനങ്ങൾ എന്നിവ ചുമത്തി നവംബർ 11ന് രാത്രി സോണൗലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ യുവതിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. വ്യാജരേഖകൾ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ലഭിച്ചുവെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ ആരുടെയെങ്കിലും സഹായമുണ്ടായിരുന്നോ എന്നും കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.
ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ചാരവൃത്തിയുടെ സാധ്യതകൾ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇമിഗ്രേഷൻ, വ്യാജരേഖാ കുറ്റങ്ങൾക്കപ്പുറം മറ്റേതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യത്തിൽ യുവതി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നതിന് ഔദ്യോഗികമായി തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
നേപ്പാൾ അതിർത്തിയായ സോണൗലിയിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ വ്യാജരേഖകളുമായി വിദേശികൾ പിടിയിലാകുന്നത് ആദ്യ സംഭവമല്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റിൽ ഒരു തായ്ലൻഡ് യുവതിയും സെപ്റ്റംബറിൽ മറ്റൊരു ഇന്തോനേഷ്യൻ യുവതിയും സമാന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്.