സൗദിയിലേക്ക് നവംബർ 30 വരെയുള്ള സർവിസുകൾ നിർത്തി ഇൻഡിഗോയുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: എയർ ഇന്ത്യ, ആകാശ എന്നിവക്കു പിന്നാലെ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് നവംബർ 30 വരെയുള്ള സർവിസുകൾ റദ്ദാക്കി ഇൻഡിഗോയും. സുരക്ഷാ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് സൗദി അറേബ്യയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാന സർവിസുകളുടെ നിയന്ത്രണം നവംബർ 30 വരെ നീട്ടിയതായി ഇൻഡിഗോ അറിയിച്ചു.
നേരത്തെ ജിദ്ദ, മദീന എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാന സർവിസുകൾ നവംബർ 21 വരെയും റിയാദ്, ദമ്മാം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവിസുകൾ നവംബർ 30 വരെയും ഇൻഡിഗോ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. “സൗദി അറേബ്യയിലെ നിലവിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ജിദ്ദ, മദീന, റിയാദ്, ദമ്മാം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും അവിടെനിന്നുമുള്ള എല്ലാ വിമാന സർവിസുകളും നവംബർ 30 വരെ റദ്ദാക്കിയതായി എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ ഇൻഡിഗോ അറിയിച്ചു.
സാഹചര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും വിമാനക്കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. നവംബർ 13ന് എയർ ഇന്ത്യയും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസും റിയാദ്, ദമ്മാം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാന സർവിസുകൾ നവംബർ 30 വരെ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ജിദ്ദയിലേക്കുള്ള സർവിസുകൾ നവംബർ 21 വരെ നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തു. നവംബർ 12ന് ആകാശ എയറും റിയാദ്, ജിദ്ദ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാന സർവിസുകൾ 30 വരെ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു.