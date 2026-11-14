‘സ്വന്തം മുൻവിധികൾ പരിശോധിക്കൂ’; ഷർജീൽ ഇമാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റിൽ യു.എസ് കമീഷനെ വിമർശിച്ച് ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ

‘സ്വന്തം മുൻവിധികൾ പരിശോധിക്കൂ’; ഷർജീൽ ഇമാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റിൽ യു.എസ് കമീഷനെ വിമർശിച്ച് ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർtext_fields
ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഷർജീൽ ഇമാമിനെക്കുറിച്ച് എക്സിൽ പോസ്റ്റിട്ട യു.എസ് മതസ്വാതന്ത്ര്യ കമീഷനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിനയ് ക്വാത്ര. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിധി പറയാൻ യു.എസ് അന്താരാഷ്ട്ര മതസ്വാതന്ത്ര്യ കമീഷന് (യു.എസ്.സി.ഐ.ആർ.എഫ്) അധികാരമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കമീഷന്റെ വിലയിരുത്തലുകൾ പക്ഷപാതപരവും വിവരങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയിൽ അധിഷ്ഠിതവുമാണെന്നും ഇന്ത്യയുടെ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും തുല്യാവകാശം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിബദ്ധതയെ ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ ബാധിക്കില്ലെന്നും ക്വാത്ര എക്സിൽ കുറിച്ചു.
“കമീഷൻ സ്വന്തം മുൻവിധികൾ പരിശോധിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്,” എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഹാസം. കമീഷൻ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്ന അതേ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ചാണ് താൻ ഈ ഉപദേശം നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി വാദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട മുസ്ലിം വ്യക്തി' എന്നാണ് ഷർജീൽ ഇമാമിനെ കുറിച്ച് കമീഷൻ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ക്വാത്രയുടെ പ്രതികരണം. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2020 ജനുവരിയിലാണ് മുൻ വിദ്യാർഥി ആക്ടിവിസ്റ്റായ ഷർജീൽ ഇമാം അറസ്റ്റിലായത്. 2019 ഡിസംബറിലും 2020 ജനുവരിയിലും നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ വർഗീയ സംഘർഷത്തിന് പ്രേരണ നൽകുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയെന്നാണ് അധികൃതരുടെ ആരോപണം.
ഇന്ത്യയിലെ മതസ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു.എസ്.സി.ഐ.ആർ.എഫ് നടത്തിയ തുടർച്ചയായ പോസ്റ്റുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ക്വാത്രയുടെ പ്രതികരണം. ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ദലിത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ജ്യോതി ജഗ്താപ്, 2026ൽ അറസ്റ്റിലായ ഛത്തീസ്ഗഢ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫോറം പ്രസിഡന്റ് അരുൺ പന്നലാൽ എന്നിവരെക്കുറിച്ചും കമീഷൻ നേരത്തേ പരാമർശിച്ചിരുന്നു.