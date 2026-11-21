റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികളെ മടങ്ങാൻ സഹായിക്കും ; യു.എൻ കോടതി വിധിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2017ൽ റോഹിങ്ക്യൻ ജനതക്കെതിരെ മ്യാൻമർ നടത്തിയ വംശഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി നിർണായക വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചതിൽ പ്രതികരണവുമായി ഇന്ത്യ. റാഖൈൻ സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് പലായനം ചെയ്യേണ്ടിവന്ന റോഹിങ്ക്യൻ ജനതയുടെ സുരക്ഷിതവും വേഗത്തിലുള്ളതും, സുസ്ഥിരവുമായ മടങ്ങിപ്പോക്കിനെ സ്ഥിരമായി പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.
കോടതി വിധി ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ, ഇന്ത്യ നേരത്തെ ‘ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസാനിയത്ത്’ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായി ദുരിതാശ്വാസ സാധനങ്ങൾ നൽകി ബംഗ്ലാദേശിലെ റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥി ക്യാമ്പുകളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതേ ലക്ഷ്യത്തിനായി മ്യാൻമറിലെ റാഖൈൻ സംസ്ഥാന വികസന പദ്ധതിക്കും സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
2017-ൽ വടക്കൻ റാഖൈൻ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന 'ക്ലിയറൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ്' എന്ന സൈനിക നടപടിക്കിടെ റോഹിങ്ക്യൻ ജനതക്കെതിരെ മ്യാൻമർ വംശഹത്യ നടത്തി എന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി വ്യാഴാഴ്ച വിധിച്ചു.
വംശഹത്യ തടയുന്നതിനും ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള വംശഹത്യാ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരമുള്ള മ്യാൻമറിന്റെ ബാധ്യതകൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
അക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സ്വന്തം നാട് വിട്ടുപോയ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തിരികെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ മ്യാൻമർ അനുമതി നൽകണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പരമോന്നത കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
വംശഹത്യ തടയുന്നതിനും ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള വംശഹത്യാ കൺവെൻഷൻ ലംഘിച്ചുവെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മ്യാൻമറിനെതിരായ കേസ് 2019 നവംബറിൽ ഗാംബിയയാണ് ഫയൽ ചെയ്തത്.
ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം റോഹിങ്ക്യൻ അഭയാർഥികൾക്ക് അഭയം നൽകുന്ന ബംഗ്ലാദേശ്, ഈ കോടതി വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ദീർഘകാലമായി തുടരുന്ന അഭയാർഥി പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനുമുള്ള സുപ്രധാനമായ ഒരു മുന്നേറ്റമാണിതെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് വിശേഷിപ്പിച്ചു.
2017-ൽ റോഹിങ്ക്യൻ ജനതക്കെതിരെ മ്യാൻമർ നടത്തിയ സൈനിക നടപടികൾ വംശഹത്യയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി 9-6 എന്ന ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടിലൂടെ വിധിച്ചു.
തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ച കോടതി, മ്യാൻമറിലെ റാഖൈൻ സംസ്ഥാനത്തുള്ള റോഹിങ്ക്യൻ ജനതയുടെ വലിയൊരു വിഭാഗത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതായിരുന്നു മ്യാൻമർ സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തി.