ഫാസ്റ്റിങ് ടെസ്റ്റ്; ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന് നാളെ തുടക്കംtext_fields
വെല്ലിങ്ടൺ: ന്യൂസിലൻഡ് പര്യടനത്തിൽ ട്വന്റി20, ഏകദിന പരമ്പരകൾ നേടിയ ഇന്ത്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾക്ക്. രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ പോരാട്ടം വ്യാഴാഴ്ച വെല്ലിങ്ടണിലെ ബേസിൻ റിസർവ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരംഭിക്കും. ഇന്ത്യൻ സമയം വെളുപ്പിന് 3.30നാണ് മത്സരം തുടങ്ങുന്നത്. 2024-ൽ സ്വന്തം മണ്ണിൽ ന്യൂസിലൻഡിനോട് 0-3ന് പരമ്പര അടിയറവ് വെച്ചതിന്റെ കണക്കുതീർക്കാനും ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഫൈനൽ സാധ്യതകൾ സജീവമാക്കാനുമാണ് ശുഭ്മൻ ഗില്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം റെഡ് ബാൾ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്നത്. 2019-20 സീസണിന് ശേഷം ന്യൂസിലൻഡിൽ ഇന്ത്യ ടെസ്റ്റ് കളിക്കുന്നത് ഇതാദ്യം.
വൈറ്റ് ബാൾ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമമെടുത്ത പേസ് കുന്തമുന ജസ്പ്രീത് ബുംറയും പരിക്കിൽ നിന്ന് മുക്തനായ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്തും ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് വലിയ കരുത്താകും. യശസ്വി ജയ്സ്വാളും ഉപനായകൻ കെ.എൽ. രാഹുലും ഇന്നിങ് ഓപൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നാം നമ്പറിൽ മികച്ച ഫോമിലുള്ള ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിനാണോ സായ് സുദർശനാണോ അവസരം ലഭിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ആകാംക്ഷ. മധ്യനിരയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനൊപ്പം പന്തും രവീന്ദ്ര ജദേജയും അണിനിരക്കും. പേസ് നിരയിൽ ബുംറക്കും മുഹമ്മദ് സിറാജിനും നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിക്കുമൊപ്പം മൂന്നാം സ്പെഷലിസ്റ്റ് പേസറായി പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, അൻഷുൽ കാംബോജ്, ഗുർനൂർ ബ്രാർ എന്നിവരിൽ ഒരാൾ കളിച്ചേക്കും.
ടോം ലതാം നയിക്കുന്ന കിവി നിര സ്വന്തം മണ്ണിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ മുതലെടുക്കാൻ ഉറച്ചാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ഡെവൺ കോൺവെ, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, രചിൻ രവീന്ദ്ര, ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ശക്തമായ ബാറ്റിങ് നിരയാണ് ആതിഥേയരുടേത്. ബൗളിങ്ങിൽ മാറ്റ് ഹെൻറി, കൈൽ ജാമിസൺ, ജേക്കബ് ഡഫി, നഥാൻ സ്മിത്ത് എന്നിവർ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തും. ബേസിൻ റിസർവിലെ പിച്ച് പരമ്പരാഗതമായി ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരെ തുണക്കുന്നതാണ്. ഇവിടത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 84 ശതമാനം വിക്കറ്റുകളും പേസർമാരാണ് വീഴ്ത്തുന്നത്. ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ പിച്ചിലെ പച്ചപ്പും വെല്ലിങ്ടണിലെ ശക്തമായ കാറ്റും സ്വിങ് ബൗളർമാർക്ക് വലിയ മുൻതൂക്കം നൽകും. ടോസ് നേടുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ആദ്യം ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് 340-370 റൺസിന് മുകളിൽ സ്കോർ പടുത്തുയർത്താനാകും ശ്രമിക്കുക.
പരിക്ക് സാന്റ്നർ പുറത്ത്
വെല്ലിങ്ടൺ: ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ന്യൂസിലൻഡ് ഓൾറൗണ്ടർ മിച്ചൽ സാന്റ്നർ പുറത്തായി. വലതുകൈയിലെ എല്ല് പൊട്ടിയതിനെത്തുടർന്നാണ് താരത്തിന് രണ്ട് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര നഷ്ടമാകുന്നത്. നവംബർ 15ന് മൗണ്ട് മൗംഗനൂയിയിൽ നടന്ന അഞ്ചാം ഏകദിനത്തിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ അർഷ്ദീപ് സിങ്ങിന്റെ ബൗൺസർ സാന്റ്നറുടെ കൈയിൽ കൊള്ളുകയായിരുന്നു. സ്കാനിങ്ങിലാണ് പരിക്ക് ഗുരുതരമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പകരം സ്പിൻ ഓൾറൗണ്ടർ ഡീൻ ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റിനെ ന്യൂസിലൻഡ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.
സ്ക്വാഡ്
ഇന്ത്യ: ശുഭ്മൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), കെ.എൽ. രാഹുൽ, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, സായ് സുദർശൻ, ഋഷഭ് പന്ത്, ധ്രുവ് ജുറെൽ, രവീന്ദ്ര ജദേജ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, ആകാശ് ദീപ്, അൻഷുൽ കാംബോജ്, ഗുർനൂർ ബ്രാർ.
ന്യൂസിലൻഡ്: ടോം ലതാം (ക്യാപ്റ്റൻ), ഡെവൺ കോൺവെ, വിൽ യങ്, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, രചിൻ രവീന്ദ്ര, ടോം ബ്ലണ്ടൽ, ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ്, ഡീൻ ഫോക്സ്ക്രോഫ്റ്റ്, മാറ്റ് ഹെൻറി, കൈൽ ജാമിസൺ, ജേക്കബ് ഡഫി, നഥാൻ സ്മിത്ത്, ബ്ലെയർ ടിക്നർ.