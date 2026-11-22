സൈനിക വിമാനങ്ങൾക്ക് നേപ്പാളിന്റെ വ്യോമപാത തേടിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളി ഇന്ത്യtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: സൈനിക വിമാനങ്ങൾക്ക് നേപ്പാളിന്റെ വ്യോമപാത ഉപയോഗിക്കാൻ ഇന്ത്യ അനുമതി തേടിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളി ഇന്ത്യ. ഇത്തരമൊരു നിർദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ബാലേന്ദ്ര ഷായുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യോമഗതാഗത ബന്ധം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിശദീകരണം.
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബാഗ്ഡോഗ്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് വരുന്നതും അവിടെനിന്ന് പോകുന്നതുമായ സിവിലിയൻ വിമാനങ്ങൾക്ക് നേപ്പാളിന്റെ വ്യോമപാത ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി തേടിയെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ സൈനിക വിമാനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനാനുമതി തേടിയെന്ന വാർത്തകൾ ഇന്ത്യ തള്ളി. സൈനിക വിമാനങ്ങൾക്ക് നേപ്പാളിന്റെ വ്യോമപാത ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി തേടിയിട്ടില്ലെന്നും അത്തരമൊരു നിർദേശമില്ലെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ബാലേന്ദ്ര ഷാ നവംബർ 22, 23 തീയതികളിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും. അധികാരമേറ്റശേഷമുള്ള ഷായുടെ ആദ്യ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനവും പ്രധാനമന്ത്രിയായുള്ള ആദ്യ വിദേശ ഉഭയകക്ഷി സന്ദർശനവുമാണിത്. സന്ദർശനത്തിനിടെ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്ന ഷാ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളും നടത്തും. ഇന്ത്യ–നേപ്പാൾ ബന്ധം വിലയിരുത്തുന്നതിനൊപ്പം പരസ്പര താൽപര്യമുള്ള പ്രാദേശിക, ആഗോള വിഷയങ്ങളും ഇരുനേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്യും.
നേപ്പാൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അറിയിപ്പനുസരിച്ച്, നേപ്പാൾ എയർലൈൻസിന്റെ വിമാനത്തിലാണ് ഷാ ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തുക. ധനമന്ത്രി സ്വർണിം വാഗ്ലെ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശിശിർ ഖനാൽ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് കുമാർ ബ്യാഞ്ചൻകർ, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടാകും.
വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ നേപ്പാൾ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി അമൃത് ബഹാദൂർ റായ്, ഇരുപ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ഉഭയകക്ഷി വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും തുടർന്ന് സംയുക്ത വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തുമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും സംഘത്തിനുമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഔദ്യോഗിക വിരുന്നും ഒരുക്കും. സന്ദർശനത്തിനിടെ ഗതാഗത, ഊർജ മേഖലകളിലെ പൂർത്തിയായ വിവിധ പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം പുതിയ പദ്ധതികളുടെ തറക്കല്ലിടലും നടക്കുമെന്ന് റായ് വ്യക്തമാക്കി.
വ്യാപാരം, ഗതാഗതം, നിക്ഷേപം, ഊർജം, കണക്റ്റിവിറ്റി, അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സാമ്പത്തിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായിരിക്കും ചർച്ചകളിൽ പ്രധാന ഊന്നൽ. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, കൃഷി, കായികം, ദുരന്തനിവാരണം, മാനവവിഭവശേഷി വികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും ധാരണാപത്രങ്ങൾ കൈമാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
34 അംഗ ഔദ്യോഗിക സംഘത്തോടൊപ്പമാണ് ഷാ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൂർത്തിയായ വിവിധ ഗതാഗത, ഊർജ പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം പുതിയ പദ്ധതികളുടെ തറക്കല്ലിടലും നടക്കും. ഇന്ത്യയുടെ നിക്ഷേപം നേപ്പാളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനും ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും വ്യവസായികൾ തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി നേപ്പാൾ–ഇന്ത്യ ബിസിനസ് ഫോറവും സംഘടിപ്പിക്കും.
ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവും നാഗരികവുമായ ബന്ധങ്ങളിലും ശക്തമായ ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ അടുത്ത അയൽരാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയും നേപ്പാളുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.