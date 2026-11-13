‘പാകിസ്താന്റെ പങ്കാളിത്തം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു’; എസ്.സി.ഒ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ഇന്ത്യ

‘പാകിസ്താന്റെ പങ്കാളിത്തം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു’; എസ്.സി.ഒ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ഇന്ത്യtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയുടെ (എസ്.സി.ഒ) പ്രഥമ സാംസ്കാരിക സംവാദ വേദിയിലേക്ക് പാകിസ്താനെയും ക്ഷണിച്ച് ഇന്ത്യ. നവംബർ 20 മുതൽ 22 വരെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പാകിസ്താൻ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിങ് ശഖാവത്ത് പറഞ്ഞു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ക്ഷണം.
എസ്.സി.ഒ അംഗരാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 25 രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ത്യ ക്ഷണം അയച്ചത്. ഇതിൽ 15 രാജ്യങ്ങൾ ഇതുവരെ പങ്കാളിത്തം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈന, ഇറാൻ, കസാഖിസ്താൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെ പുരാന ഖിലയിലാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിപാടി നടക്കുക.
എസ്.സി.ഒയെ അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വേദി മാത്രമായി കാണരുതെന്നും അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുവായുള്ള നാഗരിക പൈതൃകവും സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വേദിയായി കൂടി ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ശഖാവത്ത് പറഞ്ഞു. അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ സാംസ്കാരിക ധാരണയും ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം.
യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിലേക്ക് വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി സമർപ്പിക്കാവുന്ന നാമനിർദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വേദിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. മേഖലയിലെ പൊതുവായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം തിരിച്ചറിയാനും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വർധിപ്പിക്കാനും ഇതിലൂടെ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ചൈനയിലെ ടിയാൻജിനിൽ നടന്ന എസ്.സി.ഒ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോഴാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സാംസ്കാരിക സംവാദ വേദി എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ അടുത്ത ജനകീയ ബന്ധങ്ങളും സാംസ്കാരിക ധാരണയും വളർത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.
പാകിസ്താൻ ദേശീയ പൈതൃക-സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ഔറംഗസേബ് ഖാൻ ഖിച്ചിയെയും പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2023ൽ അന്നത്തെ പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബിലാവൽ ഭൂട്ടോ എസ്.സി.ഒ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയിരുന്നു. 2024ൽ എസ്.സി.ഒ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ പാകിസ്താനും സന്ദർശിച്ചു. എന്നാൽ ഇരു സന്ദർശനങ്ങളിലും ഇന്ത്യ-പാക് ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നിരുന്നില്ല.
ദുഷാൻബെയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന എസ്.സി.ഒ അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ ഗവൺമെന്റ് തലവന്മാരുടെ കൗൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് പ്രഥമ സാംസ്കാരിക സംവാദ വേദിക്ക് ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങളെയും അദ്ദേഹം പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.
സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം സുരക്ഷ, ബന്ധിപ്പിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ, പ്രാദേശിക അവസരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും അംഗരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് രാജ്നാഥ് സിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഭീകരവാദത്തെ നേരിടാൻ കൂട്ടായ സമീപനം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.