നേപ്പാളിന് 15,000 കോടിയുടെ സഹായവുമായി ഇന്ത്യ; എട്ട് സുപ്രധാന കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ച് മോദിയും ബാലേന്ദ്ര ഷായുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പ്രളയക്കെടുതിയിൽ തകർന്ന നേപ്പാളിന്റെ പുനർനിർമാണത്തിനും വികസനത്തിനുമായി 15,000 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യ. നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ബാലേന്ദ്ര ഷായുമായി ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്കുശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. 24,000 കോടി നേപ്പാളി രൂപക്ക് തുല്യമായ സഹായമാണ് ഇന്ത്യ നൽകുക. ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യ, ആരോഗ്യം, നഗരവികസനം, സുരക്ഷ, പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള എട്ട് സുപ്രധാന ധാരണാപത്രങ്ങളിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ചു.
നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റശേഷമുള്ള ബാലേന്ദ്ര ഷായുടെ ആദ്യ ഉഭയകക്ഷി വിദേശ സന്ദർശനമാണിത്. നവംബർ 22ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഷാ തിങ്കളാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഹൈദരാബാദ് ഹൗസിൽ വെച്ചാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ, സാമ്പത്തിക സഹകരണം, അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം, ഊർജ സുരക്ഷ, വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ചയായത്.
നേപ്പാളിന്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് ബാലേന്ദ്ര ഷായ്ക്കുള്ള ദീർഘവീക്ഷണത്തെ മോദി പ്രശംസിച്ചു. 35കാരനായ ഷായ്ക്ക് നേപ്പാൾ ജനത നൽകിയ ചരിത്രപരമായ ജനവിധി രാജ്യത്തെ പുതുതലമുറയുടെ പ്രതീക്ഷകളുടെയും അഭിലാഷങ്ങളുടെയും പ്രതിഫലനമാണെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഷായുടെ ദീർഘവീക്ഷണം ലോകത്തിന് വ്യക്തമായതെന്നും മോദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും കേവലം അയൽരാജ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ലെന്നും പരസ്പര വിശ്വാസത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും പങ്കിടുന്നതെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി. പൊതുവായ പ്രതീക്ഷകളും വെല്ലുവിളികളും നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിൽ പരസ്പരം പിന്തുണക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആഗസ്റ്റ് 26ന് നേപ്പാളിലുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ദുരന്തത്തിൽ ഏകദേശം 1,500 പേർ മരിക്കുകയും 5,200ലധികം പേരെ കാണാതാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വീടുകളും റോഡുകളും പാലങ്ങളും വൈദ്യുതനിലയങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ തകർന്നു.
പ്രളയത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടുള്ള അനുശോചനം അറിയിച്ച മോദി, നേപ്പാളിലെ ദുരിതബാധിതരുടെ ജീവിതം സാധാരണ നിലയിലാക്കുന്നതിനാണ് ഇന്ത്യ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. വീടുകളും പൊതുസൗകര്യങ്ങളും പുനർനിർമിക്കുന്നതിനും ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രയോജനപ്പെടും. ഭാവിയിൽ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി നേരിടുന്നതിനുള്ള നേപ്പാളിന്റെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും സഹകരിക്കുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ നൽകിയ ഊഷ്മള സ്വീകരണത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ ബാലേന്ദ്ര ഷാ, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിന് ചരിത്രപരവും വൈകാരികവുമായ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഹിമാലയംപോലെ ഉറച്ചതും സമുദ്രംപോലെ വിശാലവുമാണ് ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ ബന്ധമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോഴും മറ്റ് പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിലും ആദ്യം സഹായത്തിനെത്തുന്ന വിശ്വസ്ത അയൽരാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് ഷാ പറഞ്ഞു. ദുരന്താനന്തര സഹായത്തിനും തുടർച്ചയായ സഹകരണത്തിനും ഇന്ത്യൻ സർക്കാറിനോടും ജനങ്ങളോടും നന്ദി അറിയിച്ച അദ്ദേഹം നരേന്ദ്ര മോദിയെ നേപ്പാൾ സന്ദർശിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു.