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    കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് അലൂമിനിയം; ചൈനയടക്കം നാലു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിയിൽ അന്വേഷണം

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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ചൈ​ന, മ​ലേ​ഷ്യ, വി​യ​റ്റ്‍നാം, താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡ് എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​ലൂ​മി​നി​യം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ​വി​ല​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ്വ​മേ​ധ​യാ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച് വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് ട്രേ​ഡ് റ​മ​ഡീ​സ് (ഡി.​ജി.​ടി.​ആ​ർ). ഈ ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ല​കു​റ​ഞ്ഞ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ എം.​എ​സ്.​എം.​ഇ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് വി​ജ്ഞാ​പ​നം വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​റു​ള്ള​തെ​ങ്കി​ലും, പ​ല ചെ​റു വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ്യാ​പാ​ര പ​രി​ഹാ​ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ധാ​ര​ണ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​റേ​റ്റ് സ്വ​മേ​ധ​യാ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ലൂ​മി​നി​യം വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ 228 നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ലൂ​മി​നി​യം എ​ക്‌​സ്ട്രൂ​ഷ​ൻ നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ൽ (എ.​എ​ൽ.​ഇ.​എം.​എ.​ഐ) നി​ന്ന് നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡി.​ജി.​ടി.​ആ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    നാ​ല് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ന്ത​ള്ളു​ന്ന ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക​ൾ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന് ക​ന​ത്ത ആ​ഘാ​തം ഏ​ൽ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ധേ​യ​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വ്യ​വ​സാ​യം, ഗ​താ​ഗ​തം, വൈ​ദ്യു​തി, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്.

    ജ​ന​ലു​ക​ൾ,വാ​തി​ലു​ക​ൾ, സോ​ളാ​ർ പാ​ന​ലു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഘ​ട​ന​ക​ൾ, ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ, വ്യാ​വ​സാ​യി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഫ്രെ​യി​മു​ക​ൾ, സൈ​ക്കി​ൾ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​വ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക.

    ഡ​മ്പി​ങ് ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ​യെ​ന്നും അ​തി​ന്‍റെ വ്യാ​പ്തി​യും പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​വും എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ഉ​ണ്ടെ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഇ​തു​മൂ​ലം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഉ​ചി​ത​മാ​യ തീ​രു​വ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ഡി.​ജി.​ടി.​ആ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

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