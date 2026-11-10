കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് അലൂമിനിയം; ചൈനയടക്കം നാലു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിയിൽ അന്വേഷണം

കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് അലൂമിനിയം; ചൈനയടക്കം നാലു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിയിൽ അന്വേഷണംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ചൈന, മലേഷ്യ, വിയറ്റ്നാം, തായ്ലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അലൂമിനിയം ഉൽപന്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞവിലക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സ്വമേധയാ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അന്വേഷണ വിഭാഗമായ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ട്രേഡ് റമഡീസ് (ഡി.ജി.ടി.ആർ). ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിലകുറഞ്ഞ ഇറക്കുമതികൾക്കെതിരെ എം.എസ്.എം.ഇ യൂനിറ്റുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്ന് വിജ്ഞാപനം വിശദമാക്കി.
ആഭ്യന്തര ഉൽപാദകർ സമർപ്പിക്കുന്ന പരാതികൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താറുള്ളതെങ്കിലും, പല ചെറു വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വ്യാപാര പരിഹാര അന്വേഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരണ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സ്വമേധയാ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. അലൂമിനിയം വസ്തുക്കളുടെ 228 നിർമാതാക്കളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന അലൂമിനിയം എക്സ്ട്രൂഷൻ നിർമാതാക്കളുടെ അസോസിയേഷനിൽ (എ.എൽ.ഇ.എം.എ.ഐ) നിന്ന് നിവേദനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡി.ജി.ടി.ആർ അറിയിച്ചു.
നാല് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന ഇറക്കുമതികൾ ആഭ്യന്തര വ്യവസായത്തിന് കനത്ത ആഘാതം ഏൽപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അസോസിയേഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. അന്വേഷണ വിധേയമായ ഉൽപന്നങ്ങൾ വ്യവസായം, ഗതാഗതം, വൈദ്യുതി, എൻജിനീയറിങ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ്.
ജനലുകൾ,വാതിലുകൾ, സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഘടനകൾ, ഫർണിച്ചർ, വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഫ്രെയിമുകൾ, സൈക്കിൾ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമാണത്തിലാണ് ഇവ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുക.
ഡമ്പിങ് നടക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും അതിന്റെ വ്യാപ്തിയും പ്രത്യാഘാതവും എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നും പരിശോധിക്കും. ആഭ്യന്തര നിർമാതാക്കൾക്ക് ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള നടപടിയെന്ന നിലയിൽ ഉചിതമായ തീരുവ ശിപാർശ ചെയ്യുമെന്നും ഡി.ജി.ടി.ആർ അറിയിച്ചു.