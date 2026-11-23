എസ്.സി.ഒ നാഗരികതാ സംവാദ ഫോറം: ഇറാനുമായി കൈകോർത്ത് ഇന്ത്യ; പാകിസ്താനുമായി ഔദ്യോഗിക ചർച്ചയില്ലtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയുടെ (എസ്.സി.ഒ) നാഗരികതാ സംവാദ ഫോറത്തിനിടെ സാംസ്കാരിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യയും ഇറാനും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തിയതായി കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക സെക്രട്ടറി വിവേക് അഗർവാൾ ഞായറാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, ഫോറത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിൽ ഔദ്യോഗിക ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പുരാന കിലയിൽ സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. പാകിസ്താനുമായി ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും, വിരുന്നുകളിലും സമ്മേളന വേളയിലും മറ്റ് മന്ത്രിമാരുമായി നടത്തിയതുപോലെ പാകിസ്താൻ പ്രതിനിധികളുമായും ഇന്ത്യൻ സംഘാംഗങ്ങൾ അനൗപചാരിക ചർച്ചകളും ആശയവിനിമയങ്ങളും നടത്തിയതായി അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.
‘പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ, മന്ത്രിമാരും പ്രതിനിധി സംഘത്തലവന്മാരും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം, ഇത്തരം ബഹുരാഷ്ട്ര ഫോറങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൈമാറുക എന്നതാണ്. അതിനാൽ നിരവധി കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടക്കുകയും പല വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു’- സാംസ്കാരിക സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. നവംബർ 20 മുതൽ 22 വരെ ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ഫോറത്തിൽ ആകെ എത്ര ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടന്നുവെന്ന കൃത്യമായ എണ്ണം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയില്ല.
ഇറാനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, ‘ഇറാനുമായി ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നു. സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റത്തിനുള്ള മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ ഇറാനുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കത്തിലാണ്, എപ്പോഴും ചർച്ചകൾ നടത്താറുണ്ട്. ഉച്ചകോടിയിലും ചർച്ചകൾ നടന്നു’-എന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നിരവധി ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇതുവരെ ഒരു പദ്ധതിയും അന്തിമ രൂപത്തിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും ചർച്ചകളും ഇടപെടലുകളും തുടരുകയാണെന്നും സെക്രട്ടറി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയവും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും ചേർന്നാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.
നാഗരികതാ ഉച്ചകോടിയിൽ ‘എസ്.സി.ഒ ജോയിന്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ റിട്ടൺ ഹെറിറ്റേജ് ആൻഡ് സിവിലൈസേഷണൽ മെമ്മറി’ രൂപീകരിക്കാൻ തെഹ്റാൻ നിർദേശിച്ചതായി ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇറാൻ എംബസി ഞായറാഴ്ച എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഒന്നാം എസ്.സി.ഒ നാഗരികത സംവാദ ഫോറത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ഇറാന്റെ സാംസ്കാരിക കൗൺസിലർ ഡോ. ഫരീദുദ്ദീൻ ഫരീദാസർ, എസ്.സി.ഒ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ സാംസ്കാരിക സഹകരണത്തിനും പരസ്പര ധാരണക്കും അടിത്തറയായി പൊതുവായ നാഗരിക പൈതൃകത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുപറഞ്ഞു. മധ്യേഷ്യ, ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം, സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലുടനീളം ശാസ്ത്രം, സാഹിത്യം, ഭരണം, സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റം എന്നിവയുടെ ഭാഷ എന്ന നിലയിൽ പേർഷ്യൻ ഭാഷ വഹിച്ച ചരിത്രപരമായ പങ്ക് അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഈ മേഖലയുടെ പങ്കുവെക്കപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക, ചരിത്ര പൈതൃകത്തിന്റെ സുപ്രധാന ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഇറാന്റെ വിജയകരമായ സാംസ്കാരിക സഹകരണത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇറാൻ എംബസിയുടെ കീഴിലുള്ള നൂർ ഇന്റർനാഷണൽ മൈക്രോഫിലിം സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 1990 മുതൽ ഇന്ത്യയിലെ 72 അക്കാദമിക്, സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുമായി കേന്ദ്രം സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ 1,50,000ലധികം പേർഷ്യൻ, അറബിക് കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനും, മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം പേജ് ചരിത്രരേഖകൾ പുനരുദ്ധരിച്ച് സംരക്ഷിക്കാനും, ഏകദേശം 300 കാറ്റലോഗുകൾ തയ്യാറാക്കാനും സാധിച്ചതായി എംബസി വ്യക്തമാക്കി. ചരിത്രപരമായ പേർഷ്യൻ രേഖകളും കൈയെഴുത്തുപ്രതികളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും പുനരുദ്ധരിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി തെലങ്കാനയിലെയും ഹൈദരാബാദിലെയും സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുമായി തുടരുന്ന സംയുക്ത പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും ഫരീദാസർ പരാമർശിച്ചു.
പ്രാദേശിക സാംസ്കാരിക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക നടപടിയായാണ് ‘എസ്.സി.ഒ ജോയിന്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ റിട്ടൺ ഹെറിറ്റേജ് ആൻഡ് സിവിലൈസേഷണൽ മെമ്മറി’ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന നിർദേശം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. കൈയെഴുത്തുപ്രതികളുടെയും ചരിത്രരേഖകളുടെയും സംരക്ഷണവും ഡിജിറ്റലൈസേഷനും, കൈയെഴുത്തുപ്രതി പുനരുദ്ധാരണത്തിലെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെ കൈമാറ്റവും പരിശീലനവും, സംയുക്ത ഗവേഷണം, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, പ്രദർശനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ പങ്കുവെക്കപ്പെട്ട ഭാഷാ-സാഹിത്യ പൈതൃകത്തിന്റെ പ്രോത്സാഹനം എന്നിവയാണ് നിർദിഷ്ട ശൃംഖല ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് എംബസി വിശദമായ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
നവംബർ 20-ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് ഫോറം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. പാകിസ്താൻ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.