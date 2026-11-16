2030-ഓടെ ലോകത്തെ മികച്ച പത്ത് കപ്പൽ നിർമാണ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടംനേടാൻ ഇന്ത്യ; 8 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപ പദ്ധതി

2030-ഓടെ ലോകത്തെ മികച്ച പത്ത് കപ്പൽ നിർമാണ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടംനേടാൻ ഇന്ത്യ; 8 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപ പദ്ധതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള കപ്പൽ നിർമാണ മേഖലയിലെ പ്രധാന ശക്തിയായി മാറാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി പുതിയ കപ്പൽ നിർമാണ ക്ലസ്റ്ററുകൾ വികസിപ്പിക്കുമെന്നും 2030-ഓടെ ലോകത്തെ മികച്ച പത്ത് കപ്പൽ നിർമാണ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടംനേടുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും കേന്ദ്ര തുറമുഖ- കപ്പൽ ഗതാഗത മന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാൾ തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു.
ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഒഡിഷ, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പുതിയ ഗ്രീൻഫീൽഡ് കപ്പൽ നിർമാണ ക്ലസ്റ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ആവശ്യമായ ഭൂമി, ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഏകോപനം, നിക്ഷേപ സൗഹൃദ നയങ്ങൾ എന്നിവ ഈ ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ ഒരുക്കും. കപ്പൽ നിർമാണം, സാങ്കേതികവിദ്യ, തൊഴിൽ, കയറ്റുമതി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വലിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
2047-ഓടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച അഞ്ച് കപ്പൽ നിർമാണ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുകയാണ് ദീർഘകാല ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 'ലോകത്തിനായി കപ്പലുകൾ നിർമിക്കാൻ ഇന്ത്യ സജ്ജമാണ്. അടുത്ത തലമുറയിലെ കപ്പലുകൾ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത് ലോകത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കും' എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കപ്പൽ നിർമാണ മേഖലക്ക് വേഗം പകരുന്നതിനായി 8 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം 72,000 കോടി രൂപ) പ്രത്യേക സമുദ്ര പാക്കേജും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 150-ലധികം കപ്പലുകൾ നിർമിക്കാനുള്ള ഓർഡറുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ ആകെ മൂല്യം 1.7 ബില്യൺ ഡോളറിലധികമാണ്. ഇതിൽ 80 ശതമാനത്തിലധികവും കയറ്റുമതിക്കായുള്ള ഓർഡറുകളാണെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
2026-ലെ ഇന്ത്യ ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോൺക്ലേവിൽ 30 അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ നിർമാണശാലകൾ പങ്കെടുത്തു. ആഗോള ഷിപ്പിങ് കമ്പനികൾ, കപ്പൽ നിർമാണ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, നിക്ഷേപകർ എന്നിവരും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി.
എച്ച്.ഡി. കെ.എസ്.ഒ.ഇ, സാംസങ് ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഹൻവാ ഓഷ്യൻ, ഫിൻകാൻ്റിയേരി, ഡാമൻ, മെർസ്ക്, എം.എസ്.സി, സി.എം.എ സി.ജി.എം തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികളും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇന്ത്യയുടെ കപ്പൽ നിർമാണ ശേഷിയിലുള്ള ആഗോള വിശ്വാസം വർധിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണിതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ആഗോളതലത്തിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന വിശ്വാസവും ഇന്ത്യയുടെ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശേഷിയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കപ്പൽ നിർമാണ രംഗത്തെ വൻശക്തിയായി രാജ്യത്തെ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.