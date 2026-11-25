സൗരവ് ദാസിന്റെ ലണ്ടൻ യാത്ര തടഞ്ഞ സംഭവം; പരാതി ഹൈകോടതിയിൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വിദേശയാത്രക്ക് സർക്കാർ അധികൃതർ തടസ്സം നിന്നുവെന്നാരോപിച്ച് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സഹ-കൺവീനർ സൗരവ് ദാസ് ഡൽഹി ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഈ വിഷയം അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ബുധനാഴ്ച കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും വ്യാഴാഴ്ച (നവംബർ 26) ഹരജി കേൾക്കാമെന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. കോക്രോച്ച് മൂവ്മെന്റിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ലണ്ടനിലേക്ക് പോകാനിരിക്കെയാണ് തന്നെ തടഞ്ഞതെന്ന് സൗരവ് ആരോപിക്കുന്നു.
പാസ്പോർട്ട് വിവരങ്ങളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അയച്ച കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസാണ് തനിക്ക് യുകെയിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ഇല്ലാതാക്കിയതെന്നാണ് സൗരവ് ദാസിന്റെ വാദം. നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വിമാനത്തിന് ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കൂർ മുൻപാണ് വിലാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊരുത്തക്കേടുകളിൽ വിശദീകരണം തേടിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ തടഞ്ഞുനിർത്തി നോട്ടീസ് പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും ദാസ് ആരോപിച്ചു.
തന്നെ ദ്രോഹിക്കാനും പ്രസ്ഥാനവുമായി സഹകരിക്കുന്ന യുവാക്കളെ ഭയപ്പെടുത്താനുമുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് സൗരവ് ദാസ് പറയുന്നു. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങളോട് സർക്കാർ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. 'കോക്രോച്ച് മൂവ്മെന്റിനെ'ക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിയനിൽ നിന്നാണ് തനിക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചതെന്ന് ദാസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനുപുറമെ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ്, കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാല, എഡിൻബർഗ് സർവകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിലും പ്രസംഗിക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾ തന്നെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു.