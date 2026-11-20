‘കോൺഗ്രസാണ് അധികാരത്തിലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയും ആ മേശയിലുണ്ടാകുമായിരുന്നു'; കേന്ദ്രസർക്കാറിനെ പരിഹസിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിtext_fields
ന്യുഡൽഹി: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത ത്രികക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും കേന്ദ്രത്തിലെ ബിജെപി സർക്കാറിനെയും വിമർശിച്ച് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. “കോൺഗ്രസാണ് അധികാരത്തിലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ മേശയിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഒത്തുതീർപ്പിന് വിധേയനായ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ മേശയിൽ ഇരിക്കാനാവില്ല” - രാഹുൽ പരിഹസിച്ചു.
ചൈനയിലെ ഷെൻഷെനിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശം. കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ലോകനേതാക്കളും സംയുക്തമായി 'സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള പ്രഖ്യാപനം' അംഗീകരിച്ചു. ആണവായുധ ഭീഷണികൾ കുറക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ, ഊർജവിതരണത്തിലെ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കൽ, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിയുടെ അധികാരപരിധി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ബുധനാഴ്ച ചിക്കാഗോ സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ, കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ വിദേശനയത്തെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശിച്ചു. ആഗോള വിഷയങ്ങളിലെ ചർച്ചകളിൽ ഇന്ത്യ കൂടുതൽ സജീവമായ പങ്കുവഹിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞ് രാജ്യം ഒരു 'പാർശ്വപങ്കാളി' മാത്രമായി മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളിൽ പാകിസ്താൻ വഹിക്കുന്ന പങ്കും രാഹുൽ ഗാന്ധി സൂചിപ്പിച്ചു. “ഇന്ത്യയുടെ വലുപ്പവും പ്രാധാന്യവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ആഗോള വിഷയങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യക്ക് നിർണായകമായ ശബ്ദമുണ്ടാകണം. ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ ഇന്ത്യ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഒരു പാർശ്വപങ്കാളിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം പാകിസ്താൻ ഇറാനുമായും അമേരിക്കയുമായും ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണ്” - അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നിരപരാധികളായ മനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഇന്ത്യക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ, പാകിസ്താൻ ഭീകരവാദത്തിന് നൽകുന്ന പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. “ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന് മുന്നിൽ വലിയൊരു തടസ്സമുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ ഭീകരവാദത്തിന് പാകിസ്താൻ നൽകുന്ന പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവുമാണത്. ഇക്കാര്യം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. പാകിസ്താനുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിനിടെ നമ്മുടെ നിരപരാധികളായ ജനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭീകരവാദം അവസാനിക്കുന്നതോടെ മാത്രമേ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിടാൻ കഴിയൂ” - അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ചിക്കാഗോ സർവകലാശാലയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ, ബിജെപി വക്താവ് പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി രംഗത്തെത്തി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ 'പാകിസ്താൻ അനുകൂലി' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം. “രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പാകിസ്താനോട് ഇത്രയധികം താൽപര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം പാകിസ്താൻ അനുകൂലിയെപ്പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. വിദേശനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പാകിസ്താനെ വീണ്ടും മാതൃകയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയാണ് അദ്ദേഹം” - പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി കുറിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര നേട്ടങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പാകിസ്താനെ പുകഴ്ത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. റഷ്യയും യുക്രെയ്നും സമാധാന ശ്രമങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഹുർമുസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇറാൻ ഇന്ത്യക്ക് ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.