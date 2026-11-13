‘എന്നെ വീട്ടുതടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ചുറ്റും സായുധ സേന വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു’: ആരോപണവുമായി സോനം വാങ്ചുക്

‘എന്നെ വീട്ടുതടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ചുറ്റും സായുധ സേന വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു’: ആരോപണവുമായി സോനം വാങ്ചുക്text_fields
ലഡാക്ക്: തന്നെ വീട്ടുതടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും വീടിനുചുറ്റും പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക്. ലേയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിക്ക് ചുറ്റും ഡസൻ കണക്കിന് സായുധരായ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും വീടിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളതെന്നും വാങ്ചുക് വ്യക്തമാക്കി.
കടുത്ത ശൈത്യകാലത്ത് ലഡാക്ക് ഓട്ടോണമസ് ഹിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനെതിരെയും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലേ സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടാത്തതിനെതിരെയും ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി എക്സ്, ഫെയ്സ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലാണ് വാങ്ചുക് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം പൊലീസുകാരെയും അർദ്ധസൈനികരെയും വീടിനുചുറ്റും വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ലേയിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പും മരണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വൈകിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെയും ഭരണകൂടം തിടുക്കത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെതിരെയും വാങ്ചുക് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നതായും എക്സ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തന്റെ അക്കൗണ്ടുകളുടെ റീച്ച് മനപ്പൂർവം വെട്ടിക്കുറച്ചതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ലഡാക്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ പ്രതിഷേധ വേദിയിലെത്തിയ സോനം വാങ്ചുക്കിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നീക്കിയിരുന്നു പൊലീസ്. ബുധനാഴ്ച ലേയിലെ പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്തുനിന്ന് വാങ്ചുക്കിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വീട്ടിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് നടപടിക്കു പിന്നാലെ ‘രാജ്യത്തോടുള്ള ലഡാക്കിന്റെ അടിയന്തര അഭ്യർഥന’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ വാങ്ചുക് എക്സിൽ വിഡിയോ സന്ദേശം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച പുതിയ എക്സ് പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചത്. മുഖംമൂടിയും ഹുഡിയും ധരിച്ചെത്തിയ ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹൂളിഗണുകളെപ്പോലെ പെരുമാറിയെന്നും, സമാധാനപരമായ ധർണകൾ തുടരുമെന്നും വാങ്ചുക് പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഡിസംബർ നാലിന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന എൽ.എ.എച്ച്.ഡി.സി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതിക്കെതിരെയാണ് പ്രധാന പ്രതിഷേധം. കടുത്ത തണുപ്പുകാരണം വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനങ്ങളിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ഈ സമയത്ത് ലഡാക്കിന് പുറത്തേക്ക് താമസം മാറ്റാറുണ്ടെന്നും ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും വാങ്ചുക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലഡാക്കിൽ ഭരണകൂടം കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സംഭവം.