ന്യൂയോർക്കിൽ സഹോദരന്റെ തോക്കിൽനിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ വെടിയേറ്റ് ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശി മരിച്ചുtext_fields
ന്യൂയോർക്ക്: കാറിനുള്ളിൽ വെച്ച് സഹോദരന്റെ തോക്കിൽനിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ വെടിയേറ്റ് ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയായ 24കാരൻ മരിച്ചു. മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം അഹമ്മദാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് ബഷീർ അഹമ്മദിനെ (27) പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
നവംബർ 14ന് പുലർച്ചെ 12.01ഓടെ ന്യൂയോർക്കിലെ ഹിക്സ്വില്ലിലുള്ള 459 സൗത്ത് ബ്രോഡ്വേക്ക് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം. 911 എമർജൻസി നമ്പറിൽ ലഭിച്ച വിവരത്തെത്തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ നസ്സാവു കൗണ്ടി പൊലീസ് കാറിനുള്ളിൽ മുതുകിൽ വെടിയേറ്റ നിലയിൽ ഇബ്രാഹിമിനെ കണ്ടെത്തി. ഉടൻതന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ, ഇരുവരും കാറിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബഷീർ അഹമ്മദിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന പിസ്റ്റളിൽനിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ വെടിയുതിർന്നതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. നവംബർ 17ന് നസ്സാവു കൗണ്ടി പൊലീസ് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്താക്കുറിപ്പിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ, തോക്ക് കാറിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ എത്തിയെന്നോ വെടിയുതിർക്കാനിടയായ കൃത്യമായ സാഹചര്യമെന്താണെന്നോ പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
അറസ്റ്റിലായ ബഷീർ അഹമ്മദിനെതിരെ മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യ, അനധികൃതമായി ആയുധം കൈവശംവെക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ബഷീർ കുറ്റം നിഷേധിച്ചു. നിലവിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഇയാളെ ബുധനാഴ്ച വീണ്ടും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
മരിച്ച മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം അഹമ്മദ് ലോങ് ഐലൻഡ് സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു. യുവാവിന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മാതാപിതാക്കളായ മുഹമ്മദ് ജഹാംഗീർ സാഹിബും അർജുമാൻ നസീറും അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള യാത്രാച്ചെലവ് കണ്ടെത്താനും കുടുംബത്തെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാനുമായി ബന്ധുക്കൾ ധനസമാഹരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എം.ബി.ടി വക്താവ് അംജദ് ഉല്ലാ ഖാൻ എക്സിലൂടെ പങ്കുവെച്ച അനുശോചനക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. നിയമനടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കുകളും കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖവും കാരണം കുടുംബാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. തോക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും അശ്രദ്ധമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ തകർക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.