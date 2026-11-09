കര്ണാടകയില് മുസ്ലിം എം.എൽ.എമാരുടെ മണ്ഡലങ്ങളില് വന് വോട്ട് കൊള്ള; കോണ്ഗ്രസ് ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളില് 22.35 ലക്ഷം പേർ പുറത്ത്text_fields
ബംഗളൂരു: കര്ണാടകയില് വോട്ടര് പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണ നടപടിയില്(എസ്ഐആർ) വന്തോതില് വോട്ടര്മാരെ ഒഴിവാക്കിയതായി കണ്ടെത്തല്. മുസ്ലിം എം.എൽ.എമാര് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പത്ത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളില് ആകെ വോട്ടര്മാരുടെ 27.59 ശതമാനം പേരെ പട്ടികയില്നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായാണ് വോട്ടര് പട്ടികയിലെ കണക്കുകള് വിശകലനം ചെയ്തുള്ള റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തത്തിലുള്ള വോട്ടര് നീക്കം ചെയ്യല് നിരക്കായ 19.45 ശതമാനത്തേക്കാള് ഏറെ കൂടുതലാണിതെന്ന് ‘വാർത്താ ഭാരതി’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
രാഷ്ട്രീയ ഗവേഷണ കണ്സള്ട്ടന്സിയായ ‘സങ്കല്പ്’ പുറത്തുവിട്ട ബൂത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കുകള് വിശകലനം ചെയ്താണ് ഈ വിവരങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബൂത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വോട്ടര് നീക്കം ചെയ്യല് പട്ടികയാണ് പഠനത്തിന് ആധാരമാക്കിയത്.
മുസ്ലിം എം.എൽ.എമാര് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പത്ത് മണ്ഡലങ്ങളിലായി 2025ലെ വോട്ടര് പട്ടികയില് 9,62,359 മുസ്ലിം വോട്ടര്മാരാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതില് 2,46,759 പേരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് മുസ്ലിം വോട്ടര്മാരില് 25.64 ശതമാനം പേര് പട്ടികയില്നിന്ന് പുറത്തായതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പത്ത് മണ്ഡലങ്ങളിലെയും ആകെ വോട്ടര്മാരുടെ 27.59 ശതമാനം പേരെയാണ് ഒഴിവാക്കിയത്.
ചാമരാജ്പേട്ടില് ബി.ഇസഡ്. സമീര് അഹമ്മദ് ഖാന്, ശിവാജിനഗറില് റിസ്വാന് അര്ഷദ്, നരസിംഹരാജയില് തന്വീര് സെയ്ത്, ഗുല്ബര്ഗ നോര്ത്തില് കനീസ് ഫാത്തിമ, രാമനഗരയില് എച്ച്.എ. ഇഖ്ബാല് ഹുസൈന്, മംഗളൂരുവില് യു.ടി. ഖാദര് ഫരീദ് എന്നിവരുടെ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വലിയ തോതില് വോട്ടര്മാരെ ഒഴിവാക്കിയത്. ശാന്തിനഗര്, ബിദര്, ബെളഗാവി നോര്ത്ത്, ശിഗാവ് എന്നിവയാണ് പട്ടികയിലുള്ള മറ്റ് നാല് മണ്ഡലങ്ങള്.
2024ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കോണ്ഗ്രസ് 60 ശതമാനമോ അതിലധികമോ വോട്ട് നേടിയ ബൂത്തുകളില്നിന്ന് 22,35,155 വോട്ടര്മാരെ ഒഴിവാക്കിയതായും പഠനം കണ്ടെത്തി. കര്ണാടകയില് ബൂത്ത് അടിസ്ഥാനത്തില് വിശകലനം ചെയ്ത ആകെ 1,07,76,645 ഒഴിവാക്കലുകളുടെ 20.74 ശതമാനമാണിത്. കോണ്ഗ്രസ് ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായി കണക്കാക്കിയ ബൂത്തുകളില് വോട്ടര്മാരെ നീക്കം ചെയ്തതിന്റെ തോത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല് പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്നാണ് കണക്കുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്തെ 224 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളില് 39 ഇടങ്ങളില് ഒഴിവാക്കിയ പേരുകളില് 35 ശതമാനത്തിലധികവും കോണ്ഗ്രസിന് 60 ശതമാനമോ അതിലധികമോ വോട്ട് ലഭിച്ച ബൂത്തുകളില്നിന്നുള്ളവയാണ്. ഈ 39 മണ്ഡലങ്ങളിലായി 19,85,732 പേരെയാണ് ഒഴിവാക്കിയത്. ഇവയില് 26 മണ്ഡലങ്ങളില് 2023ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കോണ്ഗ്രസും 11 ഇടങ്ങളില് ബിജെപിയും രണ്ടിടങ്ങളില് ജെ.ഡി.എസുമാണ് വിജയിച്ചത്. ഈ 39 മണ്ഡലങ്ങളിലെ ശരാശരി മുസ്ലിം വോട്ടര് സാന്നിധ്യം 22 ശതമാനമാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും ശരാശരി 12.9 ശതമാനമാണ്.
വോട്ടര്മാരെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണങ്ങള് പരിശോധിക്കുമ്പോള് ‘ഹാജരില്ല’, ‘മറ്റൊരിടത്ത് നേരത്തേ രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്’ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില് മുസ്ലിം വോട്ടര്മാരുടെ അനുപാതം കൂടുതലാണെന്നും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2025ലെ വോട്ടര് പട്ടികയില് സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം വോട്ടര്മാരില് 12.9 ശതമാനം മാത്രമാണ് മുസ്ലിംകള്. എന്നാല് ഹാജരില്ലെന്ന കാരണത്താല് ഒഴിവാക്കിയവരില് 17.1 ശതമാനവും മറ്റൊരിടത്ത് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന കാരണത്താല് ഒഴിവാക്കിയവരില് 20.3 ശതമാനവും മുസ്ലിംകളാണ്. മരിച്ചവരെന്ന കാരണത്താല് ഒഴിവാക്കിയ 2,00,277 മുസ്ലിം വോട്ടര്മാര് ആ വിഭാഗത്തിലെ മൊത്തം ഒഴിവാക്കലുകളുടെ 12.2 ശതമാനമാണ്.
മരണപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യത്തില് ഔദ്യോഗിക രേഖകള് ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധന നടത്താന് കഴിയുമ്പോള്, ഹാജരില്ലെന്നും മറ്റൊരിടത്ത് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരിശോധനയെയും വിലയിരുത്തലിനെയും ആശ്രയിച്ചാണ്. അതിനാല് വോട്ടര്മാരെ ഹാജരില്ലെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര തവണ വീടുകളില് സന്ദര്ശനം നടത്തി, മറ്റൊരിടത്ത് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തതായി കണ്ടെത്താന് എന്ത് രേഖകളാണ് പരിശോധിച്ചത്, ഇരട്ട രജിസ്ട്രേഷന് തെളിവുകള് ഹാജരാക്കിയിരുന്നോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് പഠനം ഉയര്ത്തുന്നത്.
മുസ്ലിം വോട്ടര്മാര് 15 ശതമാനമോ അതിലധികമോ ഉള്ള 64 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളില് 22.67 ശതമാനം മുസ്ലിം വോട്ടര്മാരെ പട്ടികയില്നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലെ വോട്ടര്മാരുടെ നീക്കം ചെയ്യല് നിരക്ക് 20.19 ശതമാനമാണ്. ഇരുവിഭാഗങ്ങള്ക്കുമിടയില് 2.48 ശതമാനത്തിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ 64 മണ്ഡലങ്ങളിലായി 2025ലെ പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന 38,82,598 മുസ്ലിം വോട്ടര്മാരില് 8,80,543 പേരെയാണ് ഒഴിവാക്കിയത്. ശേഷിക്കുന്ന 160 മണ്ഡലങ്ങളില് മുസ്ലിം വോട്ടര്മാരുടെ നീക്കം ചെയ്യല് നിരക്ക് 20.27 ശതമാനവും മറ്റ് വോട്ടര്മാരുടേത് 18.79 ശതമാനവുമാണ്.
കര്ണാടകയിലെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 25 മണ്ഡലങ്ങളിലെ കണക്കുകളും പഠനം പരിശോധിച്ചു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ, മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാര് എന്നിവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ 22 ശതമാനം മുസ്ലിം വോട്ടര്മാരെ ഒഴിവാക്കി. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് ബി.വൈ. വിജയേന്ദ്രയുടെ ശിക്കാരിപുരയില് ഇത് 16.5 ശതമാനമാണ്. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാര്ഗെയുടെ ചിറ്റാപുരില് 25.7 ശതമാനം മുസ്ലിം വോട്ടര്മാരെ ഒഴിവാക്കിയപ്പോള്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആര്. അശോകയുടെ പദ്മനാഭനഗറില് 32.5 ശതമാനം പേരും പട്ടികയില്നിന്ന് പുറത്തായി. ഇവിടെ 11,278 മുസ്ലിം വോട്ടര്മാരെയാണ് ഒഴിവാക്കിയത്.
ശിവാജിനഗറില് 32.1 ശതമാനം മുസ്ലിം വോട്ടര്മാരെ (25,673 പേര്) ഒഴിവാക്കി. മന്ത്രി ദിനേശ് ഗുണ്ടുറാവു പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഗാന്ധിനഗറില് 37.8 ശതമാനമാണ് മുസ്ലിം വോട്ടര്മാരുടെ നീക്കം ചെയ്യല് നിരക്ക്. 6,327 പേരെയാണ് ഇവിടെ ഒഴിവാക്കിയത്.
ഉത്തര്പ്രദേശിലും സമാനമായ കണക്കിലെ വ്യത്യാസം നേരത്തെ വിവാദമായിരുന്നു. അവിടെ 71.38 ലക്ഷം ഫോം 9 അപേക്ഷകള് പരസ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോള് 84.3 ലക്ഷം പുതിയ വോട്ടര്മാരെ ചേര്ത്തതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ കണക്കുകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒക്ടോബര് 6ന് 2026ല് ദി റിപ്പോര്ട്ടേഴ്സ് കളക്ടീവ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് ആരോപണങ്ങള് ഉത്തര്പ്രദേശ് ചീഫ് ഇലക്ടറല് ഓഫീസര് നിഷേധിക്കുകയും നടപടിക്രമങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങള് അനുസരിച്ചാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കര്ണാടകയിലും അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണവും ചേര്ത്ത പുതിയ വോട്ടര്മാരുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം ലഭ്യമല്ലെന്നാണ് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
വോട്ടര് പട്ടികയുടെ വിശ്വാസ്യതയും സുതാര്യതയും സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ കണക്കുകള് ഉയര്ത്തുന്നത്. ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഓരോ വോട്ടര്ക്കും തന്റെ പേര് വീണ്ടും പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്താനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങള് പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.