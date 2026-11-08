നഴ്സിങ് ഹോം ശുചിമുറിയിൽ പ്രസവം, പെൺകുഞ്ഞിനെ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്കെറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തി; 16കാരിക്കെതിരെ അന്വേഷണം

നഴ്സിങ് ഹോം ശുചിമുറിയിൽ പ്രസവം, പെൺകുഞ്ഞിനെ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്കെറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തി; 16കാരിക്കെതിരെ അന്വേഷണംtext_fields
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ പ്രസവിച്ച ഉടൻ നവജാത ശിശുവിനെ നഴ്സിങ് ഹോമിലെ ശുചിമുറിയുടെ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്കെറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തി. ഒരു പെൺകുഞ്ഞാണ് ദാരുണമായ രീതിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഹൂഗ്ലി ജില്ലയിലെ ഉത്തർപാറ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ നഴ്സിങ് ഹോമിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തിൽ 16 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വൈകി കടുത്ത വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പെൺകുട്ടിയെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നഴ്സിങ് ഹോമിൽ എത്തിച്ചതെന്ന് ഉത്തർപാറ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ വയറുവേദന കൂടിയതോടെ പെൺകുട്ടി ശുചിമുറിയിൽ പോയെന്നും അവിടെ വെച്ച് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയെന്നുമാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി ഉടനെ നവജാത ശിശുവിനെ ശുചിമുറിയുടെ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞുവെനാണ് നഴ്സിങ് ഹോം അധികൃതരുടെ ആരോപണമെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രക്തത്തിൽ കുളിച്ച നിലയിൽ കുഞ്ഞിനെ കണ്ട വഴിയാത്രക്കാരനാണ് അധികൃതരെ വിവരം അറിയിച്ചത്. കുഞ്ഞിനെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു നഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞ് മരിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം, മകളുടെ ഗർഭത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വാദം. മകൾ ഗർഭിണിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സൂചനയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം കടുത്ത വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നഴ്സിങ് ഹോമിൽ എത്തിച്ചത്. രാവിലെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വിളി വന്നപ്പോഴാണ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതെന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു.
പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഗർഭിണിയാണോ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെന്നാണ് അവരുടെ മറുപടിയൊന്നും നഴ്സിങ് ഹോം അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തി. രാത്രി വൈകി പ്രവേശിപ്പിച്ച കുട്ടിയെ ശനി രാവിലെ തന്നെ രക്ത പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കിയിരുന്നുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
അതേസമയം, ഇത് ഈ നഴ്സിങ് ഹോമിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യ സംഭവമല്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം. "ഇത് പതിവായി സംഭവിക്കുന്നതാണ്. മുമ്പും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഭ്രൂണം കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്," പ്രദേശവാസിയായ ശങ്ക സുബ്ര ബാനർജി അവകാശപ്പെട്ടു.