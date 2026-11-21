ഹുമയൂണും ഷേർഷായും ചേർന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രം; 'പുരാന കില'യിൽ പാക് മന്ത്രിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പുരാന കിലയിൽ ശനിയാഴ്ച നടന്ന ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയുടെ (എസ്സിഒ) സിവിലൈസേഷൻ ഡയലോഗ് ഫോറത്തിൽ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഹുമയൂണിനെയും അഫ്ഗാൻ ഭരണാധികാരി ഷേർഷാ സൂരിയെയും പരാമർശിച്ച് പാക് മന്ത്രി മുസദ്ദിഖ് മാലിക്. ഒരേ കോട്ടയുടെ നിർമാണത്തിൽ പരസ്പരം എതിരാളികളായ രണ്ട് ഭരണാധികാരികൾ പങ്കുവഹിച്ച ചരിത്രമാണ് പുരാന കില പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിങ് ഷെഖാവത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച 'നാഗരികതയും സാംസ്കാരിക ആവിഷ്കാരങ്ങളും' എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള സെഷനിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മാലിക്. വിവിധ ചരിത്രകാലഘട്ടങ്ങളുടെയും സംസ്കാരങ്ങളുടെയും സ്വാധീനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്മാരകമാണ് പുരാന കിലയെന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
'നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ പുരാതന കോട്ട തന്നെ ഒരു കഥയാണ്. തിമൂറിദ് വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഹുമയൂൺ മധ്യേഷ്യയിൽനിന്ന് എത്തി കോട്ടയുടെ നിർമാണത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. അഫ്ഗാനിസ്താനിൽ നിന്നുള്ള ഷേർഷാ സൂരി പിന്നീട് അതിന്റെ നിർമാണം വിപുലീകരിച്ചു. ഒരു മതിൽ, രണ്ട് എതിരാളികൾ, രണ്ട് ഭരണാധികാരികൾ, ഒരു കോട്ട, രണ്ട് ചരിത്രപാളികൾ, ഒരു കിടങ്ങ്'- മാലിക് പറഞ്ഞു.
തന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച മാലിക്, പുരാന കിലയെ ഉറുദുവിൽ ഒരു 'കഥ' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വ്യത്യസ്ത സ്വത്വങ്ങൾക്കും സംസ്കാരങ്ങൾക്കുമിടയിലെ സംവാദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. 'വ്യത്യസ്ത സ്വത്വങ്ങൾക്കും വൈവിധ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ സംവാദത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ വേദി' എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'ഒട്ടേറെ ശബ്ദങ്ങൾ, നിരവധി സ്വത്വങ്ങൾ, അവ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം, ആശയങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ ഒഴുക്ക്, സ്വത്വങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്വതന്ത്രമായ ഇടപെടൽ എന്നിവയാണിത്. അതിൽ ജ്ഞാനമുണ്ട്. ആ വൈവിധ്യത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും അതിനെ ആദരിക്കുന്നതിലും ജ്ഞാനമുണ്ട്. അതിന് ജ്ഞാനത്തോടൊപ്പം ധൈര്യവും ആവശ്യമാണ്. ഈ രണ്ടിനെയും ആഘോഷിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത്' എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2025ലെ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ–പാക് ബന്ധം വഷളായ സാഹചര്യത്തിലാണ് മാലിക്കിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ സന്ദർശനമാണിത്.
പുരാന കിലയിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ എസ്സിഒ സിവിലൈസേഷൻ ഫോറം
ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രവും സമ്പന്നമായ നാഗരിക പൈതൃകവും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയാണ് പുരാന കിലയിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ എസ്സിഒ സിവിലൈസേഷൻ ഡയലോഗ് ഫോറത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫോറം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഫോറത്തിന്റെ വേദിയായി പുരാന കില തെരഞ്ഞെടുത്തതും കോട്ടയുടെ ചരിത്രപ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്താണ്.ഡൽഹിയിലെ നിസാമുദ്ദീൻ മേഖലയിലുള്ള യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഹുമയൂണിന്റെ ശവകുടീരവും സമീപത്താണ്. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ആദ്യ ഉദ്യാന ശവകുടീരമായാണ് ഹുമയൂൺ ടോംബ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മുൻകാല ശവസംസ്കാര രീതികളിൽനിന്നുള്ള വലിയ മാറ്റമായിരുന്ന ഇത് ഇൻഡോ-ഇസ്ലാമിക വാസ്തുവിദ്യയുടെ മികച്ച മാതൃകയാണിത്.
ഫോറത്തിന്റെ ഭാഗമായി എസ്സിഒ പ്രതിനിധികൾക്കായി 'എക്സിസ്റ്റൻസ്: ദി എസൻസ് ഓഫ് ഔർ എക്സിസ്റ്റൻസ്' എന്ന പ്രത്യേക പ്രദർശനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിസി 1200 മുതൽ എഡി 1200 വരെയുള്ള ഡൽഹിയുടെ ചരിത്രം പുരാവസ്തു തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിൽ ഖനനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, പുരാവസ്തുക്കൾ, വാസ്തുവിദ്യാ ഭാഗങ്ങൾ, മറ്റ് ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.