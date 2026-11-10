നിസ്സഹായനായി നോക്കിനിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, അതിനെ ആഘോഷമാക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി; അസം ഭരണകൂടത്തിന്റെ ബുൾഡോസർ രാജിനെതിരെ ജാവേദ് എം.പി

നിസ്സഹായനായി നോക്കിനിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, അതിനെ ആഘോഷമാക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി; അസം ഭരണകൂടത്തിന്റെ ബുൾഡോസർ രാജിനെതിരെ ജാവേദ് എം.പിtext_fields
ദിസ്പൂർ: അസമിലെ ലഖിംപൂരിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിന്റെ വീട് ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് തകർക്കുന്ന വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട്, ഇതിനെ 'ദീപാവലിക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള വീട് വൃത്തിയാക്കൽ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമയുടെ നടപടിക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപക വിമർശനം. നിസ്സഹായനായ ഒരു മുസ്ലിം മനുഷ്യൻ തന്റെ വീട് നിലംപരിശാകുന്നത് നോക്കിനിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ ദീപാവലി ആഘോഷമായി ചിത്രീകരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ക്രൂരമായ മനോഭാവമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കിഷൻഗഞ്ച് എം.പി ഡോ. മുഹമ്മദ് ജാവേദ് രംഗത്തെത്തി. ബുൾഡോസർ നടപടിയുടെ വീഡിയോ 'എക്സി'ൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് 'ദീപാവലിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് ലഖിംപൂരിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ വീട് വൃത്തിയാക്കൽ' എന്നായിരുന്നു ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമയുടെ പ്രകോപനപരമായ കുറിപ്പ്.
'അധികാരം ശാശ്വതമല്ല, മുറിവുകൾ മാഞ്ഞുപോകില്ല': ഡോ. മുഹമ്മദ് ജാവേദ്
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിവാദ പോസ്റ്റിനെ റീ-പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് കോൺഗ്രസ് എം.പി ഡോ. മുഹമ്മദ് ജാവേദ് മറുപടി നൽകിയത്. 'ഒരു മുസ്ലിം മനുഷ്യൻ തന്റെ വീട് ബുൾഡോസർ വെച്ച് ഇടിച്ചുനിരത്തുന്നത് നിസ്സഹായനായി നോക്കിനിൽക്കുന്നു; എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനെ ദീപാവലിക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള ആഘോഷമായി വിളിക്കുന്നു', ജാവേദ് തുറന്നടിച്ചു. 'അധികാരത്തിലുള്ള ആരും ഇവിടെ ശാശ്വതരല്ല; ഒരു പദവിയും എന്നെന്നേക്കുമായി നിലനിൽക്കില്ല. എന്നാൽ നിരപരാധികളായ മനുഷ്യർക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം വേദനകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മുറിവുകൾ തലമുറകളോളം അവശേഷിക്കും,' അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
പൗരാവകാശ ലംഘനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം
അസമിൽ അനധികൃത കുടിയേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ എന്ന പേരിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടക്കുന്ന തുടർച്ചയായ ബുൾഡോസർ നടപടികൾ നേരത്തെയും വലിയ രാഷ്ട്രീയ-നിയമ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദീപാവലി പോലെയുള്ള ഒരു പുണ്യ ഉത്സവത്തിന്റെ പേരുപയോഗിച്ച് പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകൾ തകർക്കുന്നത് ആഘോഷമാക്കുന്ന ഭരണകൂട സമീപനം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും വിദ്വേഷം പടർത്തുന്നതുമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സുപ്രീംകോടതിയുടെ കർശന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളെ പോലും കാറ്റിൽപ്പറത്തിയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണകൂടം ബുൾഡോസർ രാജ് തുടരുന്നതെന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാണ്.